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İzmit'te Hyundai fabrikasında yangın

İzmit'te Hyundai fabrikasında yangın

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hyundai fabrikasında trafoda çıkan yangın nedeniyle üretim durdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Hyundai fabrikasında bulunan trafoda yangın çıktı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken, fabrikada üretim durdu.

Yangın, İzmit ilçesi Alikahya'da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler büyük korkuya sebep oldu. Hyundai fabrikasında üretim dururken, çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması rahat nefes aldırdı. Yangın sebebiyle üretim dururken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Hyundai Kocaeli Güncel Haberler

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