İzmit Belediyesi Emekçileri ve Aileleri İle Piknikte Buluştu

İzmit Belediyesi, emekçiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına Sarısu Gençlik Kampı'ndaki piknik organizasyonuna bu ay da devam etti. Başkan Hürriyet, 'Dayanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olsun istedik' dedi.

İzmit Belediyesi, emekçiler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına Sarısu Gençlik Kampı'ndaki piknik organizasyonuna bu ay da devam etti. Başkan Hürriyet, "Dayanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olsun istedik" dedi.

İzmit Belediyesi, personelin motivasyonunu artıracak ve dayanışmayı güçlendirecek etkinliklerini sürdürüyor. Aylık doğum günü kutlamaları ile emekçileri unutmayan İzmit Belediyesi, personellerin aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmeleri için Sarısu Gençlik Kampı'nda da piknik organize ediyor. Haziran ayında ilki yapılan piknik organizasyonu bu ay da devam etti.

EMEKÇİLER KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Aileler, Kandıra'nın incisi Sarısu Gençlik Kampı'nda, yeşil ve mavinin ortasında güzel bir gün geçirdi. Çocuklar için şişme oyun grubunun yer aldığı organizasyonda patlamış mısır, pamuk şeker, kek ve limonata ikramı da yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe atan emekçilerle piknik etkinliğinde bir araya geldi. Genel İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Küçük ve Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Erdal Karakuş da emekçileri yalnız bırakmadı.

HÜRRİYET: AİLECE BİR ARAYA GELMEK İSTEDİK

Etkinlikte konuşan Başkan Hürriyet, şunlar söyledi:

"İzmit Belediyemizin çok kıymetli emekçileri ve ailelerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Genel İş Sendikası ve Tüm Bel-Sen ile birlikte bu organizasyonu düzenliyoruz. Çalışanlarımız bir gün de olsa işin yoğunluğundan uzaklaşarak motivasyon sağlasın istedik. En önemlisi de ailece bir araya gelmek. Sizin dayanışmanıza ve kaynaşmanıza vesile olsun istedik.

"HER MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YAN YANA"

Burada her müdürlüğümüzden çalışma arkadaşlarımız ve aileleri var. Her müdürlüğümüz yan yana. Bu dayanışmayı güçlendirecek etkinlikleri önemsiyoruz. Ne yazık ki 2-3 yıldır pandemi, depremler ve ekonomik kriz gibi nedenlerden dolayı çok fazla bir araya gelemedik. Son zamanlarda personelimiz için aylık doğum günü kutlamalarımıza başlamak nasip oldu. Şimdi de aile pikniklerimizin ikincisini yaptık. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz aynen devam edecek.

"BURAYI SIFIRDAN AYAĞA KALDIRDIK"

Göreve geldiğimizde bu tesis mezbelelikti. Burası sizin malınız. Başkanlar, siyasetçiler gelir geçer ama halkın malı yine halkındır. Burası artık belli grupların o mezbelelik haliyle kullandığı, halkın kullanamadığı bir tesisti. Biz, hemen kolları sıvadık. Burayı sıfırdan ayağa kaldırdık. Böylesi güzel bir alanın nasıl berbat halde bırakıldığını anlamak mümkün değil.

"ÇOK KIYMETLİ BİR ALAN OLDU"

Çok küçük rakamlarla ve öz gücümüzle burayı baştan aşağıya yeniledik. Yemek yeme, kalma alanlarını sıfırdan tadil ettik. Bir tuvalet ve banyo bile yoktu. Birçok ürünü geri dönüşüm malzemelerinden yaptık. O dönemki Kandıra Kaymakamı da sağ olsun çok destek verdi. Sahil de dahil olmak üzere yeniledik. Burayı daha kullanılabilir, daha nezih bir alana çevirdik. Çok kıymetli bir alan oldu burası.

"UYGUN VE NİTELİKLİ HİZMET SUNABİLMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

İzmit Belediyesi'yiz ama ne yazık ki İzmit sahil şeridinde bir metrekare alanımız yok. Ama Kandıra'da böylesine güzel bir tesisimiz var. Biz de bu gibi alanları halkımız daha fazla kullanabilsin diye uğraşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla buraları halkın daha uygun ve nitelikli bir hizmetle kullanması için gayret ediyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum."

KÜÇÜK: ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİKTEYİZ

Genel İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Küçük, "Gerçekten bugün anlamlı bir etkinlikteyiz. Bu ortamı bize hazırlayan belediye başkanımız başta olmak üzere yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Fatma Başkan göreve geldiğinden beri pandemi ve deprem gibi hadiseler yaşandığı için bu tür sosyal etkinliklere çok fazla zaman ayıramamıştık. Başkanımız, İzmit Belediyesi ailesinin bir arada olmasını çok önemsediği için doğum günü programlarında ve bugünkü etkinlikte bir araya geldik" dedi.

KARAKUŞ: ÖRNEĞİNE ÇOK RASTLAMIYORUZ

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Erdal Karakuş, "Deniziyle, ormanıyla, havasıyla Kocaeli'nin çok güzel bir yerinde birlikteyiz. Bu kente hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerle müreffeh bir kent oluştururken izin günlerimizde bir araya gelerek dayanışma göstermek çok kıymetli. Bunun örneğine çok fazla belediyede rastlamıyoruz. Belediye başkanımıza bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Daha fazla üretmek ve çalışmak, bunun da karşılığını aldığımız güzel bir ülke geleceğinde buluşmak adına hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.