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İzmir Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

İzmir Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

İzmir Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yaparken yakalanan 3 kişiye toplam 20 bin 194 lira para cezası uygulandı.

İzmir Körfezi'nde kaçak midye avcılığı yaparken yakalanan 3 kişiye toplam 20 bin 194 lira para cezası uygulandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, körfezde dalarak yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 50 çuvalda toplam 1,5 ton midye ele geçirildi.

Şüpheliler İ.D, S.Ü. ve A.E'ye toplam 20 bin 194 lira para cezası uygulandı.

Midye avcılığında kullanılan malzemelere el konuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

İzmir Ege Güncel Haberler

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