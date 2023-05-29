İzmir'in Doğu İlçeleri İçin Sağanak Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğünden, İzmir'in doğusundaki ilçeler için yarın öğlen saatlerine doğru gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk'ta yerel olarak gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.