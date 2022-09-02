İzmir haberleri! İzmir Enternasyonal Fuarı 91'inci kez kapılarını açtı

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF), 91'inci kez kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak İEF ile konser, tiyatro, yarışma gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleşirken, kent ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin en kapsamlı fuarı olan, İzmir'in ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran İzmir Enternasyonal Fuarı, düzenlenen törenle 91'inci kez kapılarını açtı. 2- 11 Eylül tarihleri boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak ve dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapacak olan İEF, kortej yürüyüşüyle başladı. İzmirliler yürüyüş için saat 19.00'da, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Türk bayraklarının yanı sıra birçok ülkenin bayrakları da taşındı. Bando eşliğindeki korteje tahta bacaklı performans sanatçıları ve Rio karnavalını andıran kıyafetleriyle dansçılar renk kattı. Kortej yürüyüşü Plevne Bulvarı'nı takiben Kültürpark Lozan Kapısı'nda son buldu. Yürüyüş sonrasında dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak İEF'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan, açılış konuşmalarının ardından Anadolu geleneği olan ve bereketi simgeleyen testiler kırıldı.