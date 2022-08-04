İzmir haberleri: Aliağa'da Asbestli Gemiye Karşı Miting Yapıldı: 'Verilen İzinler İptal Edilsin'

KERİM UĞUR

İzmir'de meslek örgütleri, oda ve sendika temsilcileri ile yurttaşlar, Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli gemi Sao Paulo'ya karşı miting düzenledi. Mitingde "Direne direne kazanacağız", "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir" sloganları atılırken, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı bir avuç sermayedarın değil halkın bakanlığı olmaya davet ediyor ve verdiği izinlerin bir an evvel iptal edilmesini istiyoruz" açıklaması yapıldı.

TMMOB, KESK, DİSK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin destek verdiği miting, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. "Ölüm gemisinin karasularımıza girmesini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyıp, "Ölüm gemisini durduralım" yazılı pankart açan yurttaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları atarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen izinlerin iptal edilmesi için çağrı yaptı.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Basın açıklamasını Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri adına Deniz Gültekin okudu. Açıklama şöyle:

"On yıllardır Aliağa'da faaliyet yürüten gemi söküm tesisleri değil Türkiye'de, Dünya'da en ilkel çalışma koşullarına sahip, önlenebilir iş kazalarının sıklıkla yaşandığı işçi ölümlerinin maalesef sıradanlaştığı alanlardan biri. Gemi söküm patronlarının kar hırslarını bu zamana kadar ne yarattıkları çevre tahribatı ne sökülen gemilerle bizlerin soluduğu havayı, içtiği suyu, bastığı toprağı zehirlemeleri ne de işçi ölümleri durduramadı. Sao Paulo gemisinin ihracatı için Sök Denizcilik'in edindiği Tehlikeli Maddeler Envanteri'nin geminin sadece en fazla yüzde 12'sinin tespite tabi olduğu bir metot ile yapılmış olduğunu uzmanların açıklamalarından takip ediyoruz. Bu haliyle bile Tehlikeli Madde Envanterini yapan şirket tarafından kabul edilen, yüzlerce ton kurşun, kadmiyumlu boya, radyoaktivite tehlikesi ve işçi ve halk sağlığına uygun bertarafı ile ilgili hiçbir güvencemiz olmayan, belirsiz miktardaki asbesti Aliağa'da kabul etmemiz mümkün değildir.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Bu gemi 5 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıkarılmak isteniyor. Uluslararası çevre örgütleri, Türkiye'deki kamuoyu ve STK'lar ve bizler bu kentte yaşamını sürdüren halk olarak hiçbir sözleşmeye, kanuna ve denetlemeye tam anlamıyla tabi tutulmayan Sao Paulo uçak gemisinin karasularımıza girmesini istemiyoruz. Bu geminin yaratacağı tahribatın Aliağa'yla sınırlı kalmayacağını İzmir ve hatta Ege bölgesini de etkileyeceği gerçeğini de unutmamalıyız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir avuç sermayedarın değil halkın bakanlığı olmaya davet ediyor ve verdiği izinleri bir an evvel iptal edilmesini istiyoruz. Sadece bakanlık değil Aliağa Belediyesi'ni de kafasını gömdüğü kumdan çıkararak oylarını aldığı Aliağa halkının çevre mücadelesine ve taleplerine yüzünü dönmesi gerektiğini bir kez daha bu meydandan hatırlatıyoruz.

"BAKANLIĞIN VERDİĞİ İZİNLER İPTAL EDİLSİN"

Taleplerin sıralandığı açıklama şöyle devam etti:

"Sao Paulo ve diğer tüm zehirli gemiler, nerede yapılıyorsa orada sökülsün. Aliağa Gemi söküm tesisleri tam anlamıyla denetlensin ve çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun hale getirilsin. Mevcut yönetmeliklere kağıt üzerinde uyan ancak insan ve çevre sağlığını hiçe sayan işletmeler kapatılsın. Bakanlığın verdiği izinler derhal iptal edilsin. Biz bu gemiyi Aliağa'da istemiyoruz. San Paulo ülkemizin karasularına giremez, girmemelidir. Hiçbir ülkenin sökümünü üstlenmediği geminin ülkemize getirilmesine itiraz ediyoruz. Aliağa'ya dünyanın hurdalığı muamelesi yapılmasını reddediyoruz. Türkiye Avrupa'nın, Aliağa Türkiye'nin hurdalığı, çöplüğü değildir. Başka bir Türkiye, başka bir Aliağa yok! Çocuklarımıza yaşanabilir bir kent ve ülke bırakmak bizlerin tarihsel, insani, vicdani sorumluluğumuzdur."