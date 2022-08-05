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Son dakika haberi... FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 gözaltı

Son dakika haberi... İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan askerlikten ihraç edilmiş eski 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalandı.

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hücre evine düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma hazırlığı yapan askerlikten ihraç edilmiş eski 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen eski 3 üsteğmenin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evinde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada başka ülke adına düzenlenmiş 4 sahte kimliğin yanı sıra 6 bin 359 lira, 17 bin 965 avro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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