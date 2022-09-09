İzmir gündem haberi... İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümün coşkuyla kutlandı (2)
Güncel Haberler
İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konulu İzmir'in kurtuluşunu anlatan belgesel ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda "İşgalden Kurtuluşa İzmir" konulu İzmir'in kurtuluşunu anlatan belgesel ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
(2)
Kaynak: AA / Güncel