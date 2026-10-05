İzmir Gültepe'de hocalar dezavantajlı çocukları futbol eğitimiyle spora kazandırıyor

İZMİR'in Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklar, Gültepe Dost Gücü Spor Kulübü'nde futbol eğitimi alıyor. Gültepe Dost Gücü Derneği Başkanı Yiğit Demirli, "Burası dezavantajlı çocukların çoğunlukta olduğu bir mahalle. Çocuklarımıza sahip çıkmazsak ilerleyen dönemde kimi bağımlı olacak kimi de cezaevine düşecek. Biz bunların önüne geçmek için çocukları spora kazandırmamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Gültepe Dost Gücü Spor Kulübü'nde, gönüllü antrenörler eşliğinde futbol antrenmanları düzenleniyor. Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların katıldığı antrenmanlarda futbol eğitiminin yanı sıra takım çalışması ve sosyalleşme üzerine de çalışmalar yapılıyor. Gültepe'ye Değer Verenler Derneği ve Gültepe Dost Gücü Derneği Başkanı Yiğit Demirli, yaklaşık 7 yıl önce Gültepe'ye Değer Verenler Derneği'ni kurduklarını belirtip, "Bir arkadaşımla birlikte yaklaşık 7 sene önce Gültepe'ye Değer Verenler Derneği'ni kurduk. Bu derneğin amacı ekonomik olarak zor durumda olanlara yardım etmek, semtimizde bulunan öksüz ve yetim çocuklarımıza sahip çıkmaktı. Semtimizde 4-5 senedir liglere katılmayan bir takım vardı. Bir faaliyet alanı yoktu. Biz de büyüğümüzden çocuklarımızı spora yönlendirmelerini istedik. Uğraşımızın çoğunu buraya harcamaya başladık. Çünkü burası dezavantajlı çocukların çoğunlukta olduğu bir mahalle. Çocuklarımıza sahip çıkmazsak ilerleyen dönemde kimi bağımlı olacak kimi de cezaevine düşecek. Biz bunların önüne geçmek için çocukları spora kazandırmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'EĞİTİM, SADECE SAHADA DEĞİL DÜZGÜN BİR BİREY OLMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İÇİN'

Faaliyetlerin gönüllülük esasına göre sürdüğünü söyleyen Demirli, "Hakan Horata ve İbrahim Rüstemoğlu hocalarımız işlerinden kalan tüm vakitlerini burada harcıyor. Biri belediyede çalışıyor, diğeri okulda sınıf öğretmeni. Haftanın 2 günü antrenmanlarımıza geliyorlar. Çocuklarımıza gayet iyi eğitim veriyorlar. Eğitim derken sadece sahada değil düzgün bir birey olma alışkanlığı kazandırmak için çabalıyorlar. Bizi diğer takımlardan ayıran en önemli özelliklerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Kulüp için de bir çocuğumuzun annesi gelip bize 'Her işten döndüğümde oğlumu bana kapı, cam kırıyor diye şikayete geliyorlardı. Buraya başladıktan sonra bu şikayetler kesildi; çok akıllı bir çocuk olmaya başladı. Allah razı olsun' dedi. Bu bizi o kadar mutlu etti ki bizim gerçekten bu işe dört elle sarılmamıza bu tarz geri dönüşler vesile oluyor. 'Selo Atik' adında bir büyüğümüz de çoğu giderimizi karşılıyor. Bize gönüllü destek olan esnaf Murat Kurum da kışlık yağmurluk ve forma ihtiyacımızı karşıladı" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Gültepe Dost Gücü Spor Kulübü'nde oynayan Miran Değer Bal (12) ise "İlk olarak Gültepe Dost Gücü Spor Kulübü'nü bir arkadaşımdan duymuştum, çok heyecanlandım. Başladığım zaman her şey beni yoruyordu. Koşular yoruyordu, top ağır geliyordu. Şimdi arada çok fark var. Artık hızlı koşmaya başladım. Burada olmaktan çok mutluyum. Eskiden geç uyuduğum için okula gidemezdim. Şimdi erken yatabiliyorum. Çevremde cezaevine girip, çıkan çok sayıda insan var. Bu durumun normal olduğunu düşünürken, futbola başladığımdan beri normal gelmiyor. İleride de futbolcu olmak istiyorum" dedi.

'ARTIK KÖTÜ KONUŞMUYORUM, ARKADAŞLARIMLA ÇOK GÜZEL GEÇİNİYORUM'

Aynı kulüpte oynayan Ferdi Miraç Karakuş (12) ise şu ifadeleri kullandı:

"Kulübe yazılmadan biraz şımarıktım ve camları taşlardım, çocuklarla kavga ederim ama kulübe geldiğimden beri kavga etmiyorum, kötü konuşmuyorum. Artık arkadaşlarımla çok güzel geçiniyoruz. Burada beni seviyorlar. Onların takımında oynamamı istiyorlar. Çok mutluyum, her gün olsa her gün gelirim"

'İYİ Kİ GELMİŞİM'

Çınar Çamlı (10) da "Arkadaşımın kulübe geldiğini duyunca ben de gelmek istedim. İyi ki gelmişim. Bu takımı seviyorum. Arkadaşlarım ve hocalarımla çok iyi anlaşıyorum. Telefon, tabletle tüm gün oynayacağıma futbol oynamak çok güzel geliyor. Ben elektrik mühendisi ya da futbolcu olmak istiyorum" dedi.

'OĞLUMU BURADA GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Kulüpte oynayan Rüzgar Alp Konuşkan'ın babası Özer Konuşkan da "Bir arkadaşımın oğlu buradaydı. Biz de zaten Gültepeliyiz, semtimizin takımı. Oğlum 3 aydır burada. Sosyalleşmesi ve arkadaşlarıyla kaynaşma açısından bayağı bir gelişim var. Çünkü bu kulüpteki çocukların hepsi aynı semtin çocukları. Çağımızda tablet, telefonlara olan bağımlılıktan kurtarmak açısından çok iyi bir yol oldu. Ben de Gültepe Spor'un eski oyuncusuyum şimdi oğlumu burada görmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı