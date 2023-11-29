İzmir'e turuncu kodlu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir için turuncu kodlu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaparken; vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir için turuncu kodlu şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaparken; vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir'e turuncu kodla şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-55 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; İzmir'de sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, rüzgarın, kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği için de ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da İzmirlilere sel, su baskını, yıldırım, fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.