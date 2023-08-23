İzmir'den gelip 3 bin metrede serinlediler Doğaseverler Gümüşhane'nin yayla göllerinde ferahladı İzmir'in kavurucu sıcağından kaçıp Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için gelen doğaseverler kentin çatısı olan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın yaklaşık 3 bin metre...

İzmir'den gelip 3 bin metrede serinlediler

Doğaseverler Gümüşhane'nin yayla göllerinde ferahladı

GÜMÜŞHANE - İzmir'in kavurucu sıcağından kaçıp Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için gelen doğaseverler kentin çatısı olan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın yaklaşık 3 bin metre rakımdaki göllerinde serinledi.

İnternetten görerek çok beğendikleri Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzellikleri görmek için İzmir'den kente gelen 17 doğaseverden oluşan grup Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin doğal güzellikleri listesine adını yazdıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na hayran kaldı.

Yaz mevsiminin son günlerine gelinmesine rağmen yeşil örtünün hakim olduğu alanda kristal berraklığındaki sularıyla ünlü irili ufaklı 22 göle ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı gezen grup hemen hemen her gölde yüzerek serinleyip günün yorgunluğunu attı.

'Işıkla suyun buluştuğu zirve' ve 'Yüksek zirvelerin cenneti' olarak adlandırılan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nın kendini insandan sakınan yüksek bir coğrafyasına hayran kalan doğaseverler Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Akbulut ve Metin Aydın rehberliğinde Gülaçar Köyü Yaylası'ndan yürüyüşe başladı ve 2 bin 890 metre rakımdaki Adalı Göle ulaştı.

Yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlıları, eski göç yolları, siperleri, şehitlikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçilerine büyüleyici güzellikler sunan bölgeden zorlu bir yatay geçişle Osmanlı-Rus harbi sırasında askerlerin boğularak şehit olması nedeniyle adı "Ahtabur" olan ve zirvelerinde şehitlikler, siperler, karargah yıkıntıları bulunan 2 bin 980 metre rakımdaki göle varan sporcular burada da yüzerek serinledi.

Bu noktadan sonra tarihi topçu yolunu takip ederek 2 bin 720 metre rakımdaki Büyük Göle iniş yapan sporcular berrak gölleri ve büyüleyici manzaralarıyla insanları kendine hayran bırakan bir doğa harikası olan Artabel Gölleri Tabiat Parkında yürüyüş boyunca irili ufaklı 10 gölü, çeşitli çiçekleri ve endemik bitkileri görme fırsatı buldu.

"İzmir'in plajlarını sanki buraya getirmiş gibi hissettik. Buralar gizli cennet"

İzmir'den yaklaşık bin 500 metre uzaklıkta 40 dereceyi aşan sıcaklıklardan geceleri 15 derecelere düşen sıcaklığın olduğu Gümüşhane'yi gezen doğaseverlerden Neşe Balkanlı, "Biz şu anda 2 bin 500 metrelerde Artabel Göllerindeyiz. Sırf burası için İzmir'den kalktık 17 kişilik arkadaş grubuyla buraya geldik. Gümüşhane'de kalıyoruz. GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ve Metin Aydın bize rehberlik ediyorlar. Biraz yorucu ama değdi, çok değdi hem de. Çünkü bu güzelliği başka bir türlü yaşamazdık. Biraz da İzmir'in plajlarını sanki buraya getirmiş gibi hissettik kendimizi. Her gölde atlayıp yüzdü arkadaşlar. Doya doya yaşadık burayı. Buraları gizli cennet diyebilirim. Vatanımızın her bir köşesi güzel. Biz gezen bir grubuz, çok geziyoruz, çok yerlere gidiyoruz. Ama burasının Kaçkar dağları gibi ayrı bir güzelliği var. Çok güzel" dedi.

Grup üyelerinden Müşerref Çevik de "Bu geziye çıkmamıza sebep olan Neşe Hanımdır. Çünkü Gümüşhane'yi çok merak ettiğini söyledi. Onun üzerine işte biraz araştırma yaptım. Bugün de bu parkura getirdi bizi. Muhteşemdi. Artabeli internette sürekli görsellerini gördük ve buraya gelmek için büyük bir heyecan yaşadık grup olarak. Grupla birlikte bugün bu güzel muhteşem doğayı gezdik, gölleri gördük. Gerçekten doğa muhteşem. Gümüşhane çok güzel. Gümüşhane'nin neresini gezeceksiniz diyenlere duyurum: Gümüşhane çok güzel, çıkın çıkın gelin" diye konuştu.

"Hayatımda ilk kez 3 bin metrede yüzdüm"

Gümüşhane'ye gelmeden önce biraz yadırgadıklarını ifade eden Mümtaz Saygı ise "Çünkü Tunceli deyince ters laleler, Munzur dağı vesaire geliyor ama Gümüşhane hakkında çok fazla bir şey duymadım. Nasıl olsa bizimkiler düzenliyor mutlaka görülecek yerleri vardır diye bu seyahate katıldım. Artabel Göllerini görmek benim için büyük mutluluk oldu. Hayatımda ilk kez 3 bin metrede yüzme şerefine nail oldum. Tertemiz suyu var" ifadelerini kullandı.

"Ege kıyılarında giremediğim yerlere burada girebilme şansı buldum"

Göllerde yüzerek serinleyen sporculardan Naciye Kurtulmuş Erboğa da "Güzel bir grupla, çok sevdiğim arkadaşlarımla beraber Gümüşhane'ye geldik. Tadına doyulmaz bir geziydi. Çok güzel göllerini gezdik. Çok güzel bir gölde ege kıyılarında giremediğim yerlere burada girebilme şansı buldum. Kıyılarımız artık çok kalabalıklaştı. Biz de fırsatını bulup buraya geldik. Çok güzel bir şekilde gölde yüzdük. Çok güzel bir yer, çok teşekkürler. Çok çok güzel vakit geçirdik" dedi.

Prof. Dr. Ramazan İnci'nin dağların ihtişamına dayanamayarak şiir okuduğu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Hatice Erge ise "Artabel Gölleri bizim için ilk defa geldiğimiz yerlerden birisi. Gümüşhane'nin saklı cenneti diyelim. İzmir'den geldik. İzmir'de sıcaktan yanmıştık. Çok güzel buralar" diye konuştu.