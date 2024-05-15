Üye Girişi
Haberler

İzmir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinin balkonunda tartışma sonucu silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartışma sonucu evinin balkonunda silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde O.Ö. (32) ile evinin etrafında gürültü yapan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler, evinin balkonundaki O.Ö'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan O.Ö, ağabeyinin yardımıyla araçla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.M. (23) ve M.H'yi (18) kullandıkları silah ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.M. ise tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bayraklı İzmir Olaylar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title