İzmir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartışma sonucu evinin balkonunda silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde O.Ö. (32) ile evinin etrafında gürültü yapan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler, evinin balkonundaki O.Ö'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan O.Ö, ağabeyinin yardımıyla araçla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.M. (23) ve M.H'yi (18) kullandıkları silah ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.M. ise tutuklandı.