İzmir'de Sahte Kiralık Ev Dolandırıcılığı Operasyonu: 65 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR merkezli 5 ilde, polisin hava destekli olarak düzenlediği operasyonlarda, internetten verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla kapora alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, 'Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum" diyerek 94 kişiyi toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Liderliğini Ö.A'nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla 'kaparo' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, "Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum" diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişileri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı şafak operasyonlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı, çok sayıda dijital ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.