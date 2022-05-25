İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de sahte etil alkol soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, sahte etil alkol ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de, sahte etil alkol ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin ürettikleri sahte etil alkolü piyasaya sürdükleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli bir aracı Buca ilçesinde durdurdu. Araçta 60 litre sahte etil alkol, 240 sahte bandrol, 100 içki şişesi kapağı ve 1,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. tutuklandı, A.T.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Alkol, Güncel, Haberler

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