İzmir'de Köpeği Tekmeleyerek Öldüren Kişiye Hapis Cezası İsteniyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen Levent Türksever (64) hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 7 Temmuz'da Bostanlı Mahallesi Bestekar Sadi Hoşses Sokak'taki bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Türksever, bu sırada ayağının kayması sonucu düştü. Tekrar ayağa kalkan Türksever, bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Sibel Gedik'in şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Türksever, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Türksever hakkında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Türksever için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi. Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

İFADESİNDE İTTİRDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

İddianamede; Türksever'in ifadesi de yer aldı. Türksever, alışveriş yapmak için geldiği fırının kapısına pekines cinsi köpeğini bağladıktan bir süre sonra başka bir köpeğin kendi köpeğine saldırıp, ağzında havada salladığını görünce yanlarına gittiğini söyledi. Köpeği ayağıyla ittirmesine rağmen kendi köpeğini bırakmayınca bir kez daha ittirdiğini ileri süren Türksever, köpeğe kasıtlı olarak vurmadığını, amacının kendi köpeğini kurtarmak olduğunu savundu. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde, Türksever'in attığı tekmeler, anbean kaydedildi.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Sibek Gedik'in avukatı Senem Demirel Acar "İddianame, mahkemece de kabul edilip, dava açıldı. Kasıtlı olarak sahipli, evcil bir hayvanı öldürme suçundan 6 ay ile 4 yıl arası ceza istendi. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)