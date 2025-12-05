İzmir'den yeşil dönüşüm hamlesi

İZMİR Valisi Süleyman Elban, sanayi ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dönüşüm, temiz enerji, karbon yönetimi ve dijital dönüşüm alanlarındaki gelişim süreçlerine destek amacıyla İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi'nin kurduklarını belirtip, "Ne kadar çok geri dönüşüm malzemesi kullanılırsa karbon ayak izi azalır. Üretilen dijital platformda herkes kullanacağı atığı görüp, buna ulaşmış olacak. Belli bir süre ücretsiz hizmet vereceğiz. Ülkemizde böyle bir uygulama yok" dedi.

İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi (İKVM) Tanıtım Toplantısı İzmir İktisat Kongresi binasında İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda Vali Elban'ın yanı sıra İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, bazı milletvekilleri ile oda, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasından temsilcileri yer aldı. İşletmelerin sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını desteklediklerini belirten Vali Süleyman Elban, "Kaynaklar gittikçe azalmaya, çevre sorunları oluşmaya başladı. İnsanlık bu çevre sorunları ile baş etmek kaynakları verimli kullanmak amacıyla çalışmaya başladı. Geri dönüşümün ön plana çıkartılarak üretimde ne kadar çok geri dönüşümden kazanılan malzemenin kullanıldığı önem kazanmaya başladı. Üretimde karbon salınımını azaltmak zorunluluk haline geldi. Eğer biz üretimde ne kadar çok dijital dönüşüm yaparsak o kadar verimli üretim ve daha az karbon salınımı ve enerji kullanmış oluruz. Hatalı üretim de bir israf ve kaynak tüketimidir. Hataları sıfırlamak daha az enerji için dijital dönüşüme geçmek zorundayız. Bunun yanı sıra zorlayıcı düzenlemeler ortaya çıktı. Avrupa Birliği müktesebatı 1 Ocak 2026'dan itibaren sınırda karbon ayak izi uygulamasına başlıyor. Bizim oraya ihraç ettiğimiz ürünlerin, daha çevreci ve teknolojik ürünler olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Aksi taktirde ek ücret ödemek zorundayız. Bunu yapamazsak rekabet gücümüz azalır. Sınırda ödediğimiz tarifeler yüzünden maliyetlerimiz artar" dedi.

'ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK YAPACAĞIZ'

Karbon ayak izini azaltmak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Vali Elban, bütün halinde bir çalışmanın bulunmadığını söyledi. Vali Elban, şöyle devam etti: "Biz istiyoruz ki şirketlere karbon ayak izini azaltma çalışması için danışmanlık yapalım. Dijital dönüşümü yapmak istediklerinde destek verelim. Hepsinin ötesinde ihracattan yarı mamul alan firmalara da şartları sağlarsanız karbon ayak iziyle ilgili raporlama konusunda destek olmak istiyoruz. Bilimsel raporlama olmadığı sürece AB'de bu işle ilgili akredite kuruluşlardan onay almak söz konusu olamaz. Firmalara destek olmak istiyoruz. İlimiz ve bölgemizde uzmanların yetişmesine katkı vermek istiyoruz. Bunun için ilimizde İKVM'ye ihtiyaç olduğunu fark ettik. İzmir sanayide ve teknolojide öncü şehirse buna da öncülük etsin istedik. Hızlı şekilde eylem yapmamız gerekiyordu. Biz bu sorumluluğu üzerimize aldık. Bu merkezi kurduk" diye konuştu.

SANAYİCİLERLE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

İzmir Kalkınma Ajansı'nın endüstriyel atıklarla ilgili 'ecocycle' adıyla bir çalışma yürüttüğünü de ifade eden Vali Elban, tüm endüstriyel atıkların çevrim içi bir sisteme dahil olacağını söyleyip şöyle devam etti: "Kalkınma Ajansı bu dijital platformu hayata geçirdi. Herkes ürettiği atığı girecek. Ne kadar çok geri dönüşüm malzemesi kullanılırsa karbon ayak izi azalır. Bu platformda herkes kullanacağı atığı görüp, buna ulaşmış olacak. Belli bir süre ücretsiz hizmet vereceğiz. Ülkemizde böyle bir uygulama yok. Biz bir bütün olarak kaynak verimliliği merkezinde yeşil dönüşüm ve insanın çevreci üretim yapması için çalışma yürütmek istiyoruz. Bizimle iş birliği yapmak isteyen tüm sanayicilere destek olmak istiyoruz. Bakanlığın verdiği hibelerle şirketlerin karbon ayak izi raporlamalarını yapıyoruz. İhracat yapan ya da yapmayan her kurum ve kuruluşu mutlaka iş birliği yapmaya bekliyoruz."

'KAZAN KAZAN MANTIĞI'

Merkezin kuruluş süreci hakkında bilgilendirme yapan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, karbon ayak izinin sanayicilerin dikkate alması gereken bir husus olduğuna dikkat çekerek "Bu merkezi sanayicilere yol göstermek amacıyla kurduk. Yolculuğumuzun başlangıcı yaklaşık 6 yıl önce endüstriyel simbiyoz ile başladı. Bu sistem firmalar arasında atık alışverişine dayanan bir sistem. Bir taraf atıktan kurtulmak için para harcarken diğer taraf da atığa ulaşmak için çaba harcıyor. Kazan kazan mantığı ile İngiltere'de uygulanan bu yöntemi hareketi geçirdik. 950 tane kaynak ve bu kaynaklar üzerinde 1050 iş birliği tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İKVM için hazırlanan tanıtım videosu izletildi.