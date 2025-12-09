İzmir'de belediye işçileri eylemin ikinci gününde meşalelerle yürüdü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK aylardır ödenmeyen haklar, TİS (toplu iş sözleşmesi) haklarının yatmaması, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamalar nedeniyle başlattıkları eylemin ikinci gününde de devam ediyor. Yaklaşık 23 bin işçi Kültürpark Lozan Kapsından Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezine kadar meşalelerle yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK aylardır ödenmeyen haklar, TİS haklarının yatmaması, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamalar nedeniyle DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube üyeleri ve 23 bin işçi başlattıkları eylem, ikinci gününde de devam etti. Eylemin ikinci gününde bir araya gelen işçiler, Kültürpark Lozan kapısından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezine kadar meşalelerle yürüdü. Yürüyüşün ardından Türkan Saylan Kültür Merkezinin önünde basın açıklamasında bulunan DİSK/Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, "Günlerdir burada ciddi mücadeleler veriyoruz. Sokağa çıktık. Çünkü haklarımızı alamıyoruz. Masada çözüm bulmak için elimizden geleni yaptık. Masada her defasında 'Gelin birlikte bu sorunu burada çözelim, sokaklara taşmasın' dedik. Ama maalesef bizleri anlayan, dinleyen olmadı" dedi.

'EMEKÇİ ARKADAŞIMIZ SOKAKTA HAKKINI ARIYOR'

Maaşlarına el atılmaması gerektiğini söylediklerini belirten Gül, "Bugün maaşımıza el atıldı ve binlerce emekçi arkadaşımız sokakta hakkını arıyor. 4 aydır ücretlerimiz zamanında ödenmiyor. Bugün yan haklarımızla geçinen işçi sınıfı var. Bu haklarımız gelmediği için ciddi anlamda borca giren, geçim sıkıntısı yaşayan binlerce emekçi arkadaşımız var. 4 aydır, 350 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor, çocuğuna harçlık veremiyor, faturasını, kirasını ödeyemiyor. Bu arkadaşlarımızın hakkı var. Biz burada basın aracılığıyla emek örgütlerinin vermiş olduğu destekle belediye başkanımıza sesleniyoruz. Bir takvimin verilmesi gerekiyor. 350 arkadaşımızın işine dönmesi gerekiyor. Bu sorunu ortadan kaldırıp hep birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde İzmir halkına hizmet etmemiz gerekiyor. Bizim bugün sokaklarda değil, iş yerimizde İzmir'e hizmet etmemiz gerekiyor. Bir aileysek yaşanan sıkıntıları geride bırakmaya hazırız. Gelin bu sorunların hepsini bırakalım. Yarından itibaren hep birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde İzmir halkına hizmet edelim diyorum" diye konuştu.

'İŞ YERLERİNE İADE OLAN ARKADAŞLARIN ÇIĞLIĞI'

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise "Haksız, hukuksuz şekilde havuza, iş yerine iade olan arkadaşların aslında çığlığı bu. Evine ekmek götüremeyen, borcu olan, maalesef ki tefeciye düşenlerin sesi bu. Burada keyfe bir yürüyüş yapmıyoruz. Aylardır havuzda bekleyip sigortasız, evine ekmek götürmeyen işçi arkadaşların sesini duyurmak için buradayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrardan sizin aracınızda sesleniyoruz: Gelin müzakere masasını kuralım. Daha dün Buca Belediyesi'nde sendika şube başkanı açıkladı. İnsanlar suyunu ödeyemediği için Suları kesilmiş, elektrikleri kesilmiş. İşimizi geri istiyoruz. İçinde hasta olan, kanser olan arkadaşlar var. Bu zulmü yapmayın. Biz işimize geri dönmek istiyoruz. Biz sabah 8'de işimize gelip akşam saat 6'da, 8'de, 10'da nasıl çalışılıyorsa işimize geri dönmek istiyoruz. Biz ayın 6'sı gecesi maaşımızı tam almak istiyoruz. Biz 2 ayda bir aldığımız ikramiyemizi zamanında almak istiyoruz" dedi.

'AİLENİN BÜYÜĞÜNE SORUNLARI ÇÖZMEK YARAŞIR'

DİSK Genel-İş 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları 8 tane daha güvenlik ekibi arkadaşımı şirketine iade etmiş bulunuyor. Dün belediye başkanımızın söylediği gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi aile ise 350 arkadaşım da bu ailenin ferdi. Bugün iade edilen 8 arkadaşım da bu ailenin ferdi. Bu ailenin büyüğüne de var olan sorunları çözmek yaraşır" diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN DERHAL YATIRILMASINI İSTİYORUZ'

Bir müzakere masasını kurup çalışanların maaşların dokunulmamasının garanti edilmesi gerektiğini söylen DİSK Genel İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "Toplu sözleşmeden kaynaklı haklarımızın derhal ödenmesi, gıda kartımız, ikramiyelerimiz için takvim önümüze koyulup arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın ücretlerini derhal yatırılmasını istiyoruz. Aksi takdirde cuma gününe kadar devam edecek. Bunu başka bir platforma çekmek istemiyoruz. Binler, yüz binler de gelir bu sokağa" dedi.