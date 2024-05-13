İzmir'de 74 Bin 760 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda 74 bin 760 sentetik ecza ele geçirildi ve 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında adrese baskın düzenledi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 74 bin 760 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu öğrenilen adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramada 74 bin 760 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.???????