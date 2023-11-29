İzmir'de 25 Ton Sahte Deterjan Operasyonu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoda düzenlenen operasyonda 25 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 25 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'nde bir depoda sahte deterjan imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Depoya operasyon düzenleyen ekipler, paketler halinde istiflenmiş toplam 25 ton 800 kilogram sahte toz deterjan buldu.
Sahte deterjana el koyan ekipler, şüpheliler S.N. (43), J.A.K (34) ve A.G'yi (54) gözaltına aldı.
Şüpheliler polisteki işlemleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.