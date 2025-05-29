İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
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İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
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İzmir'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle kentin dört bir yanında yoğunluk oluşurken işe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

"BU İŞ YERİNDE GREV VAR" YAZILI PANKART AÇTI

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı. Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı. Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

"BU EKMEĞİ BÜYÜTENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi. Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

OTOBÜS DURAKLARINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti. Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurathan Karacanlar:

modern dünyada artık zıplayarak işe gidilebilir. bunu sorun etmemek lazım.

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