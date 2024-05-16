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İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamasında Ö.G. isimli kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada Ö.G. hakkında kasten adam öldürme suçundan 33 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığını belirlendi. Bir başka uygulamada ise polis, hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan H.T'yi yakaladı. Firari hükümlüler işlemler için emniyete götürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamasında Ö.G. isimli kişiyi durdurdu.

Yapılan sorgulamada Ö.G. hakkında kasten adam öldürme suçundan 33 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığını belirlendi.

Bir başka uygulamada ise polis, hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan H.T'yi yakaladı.

Firari hükümlüler işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Bayraklı İzmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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