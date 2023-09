İzmir'de 11 Yıldır Atıl Olan Şaşal Su Fabrikası Hizmete Açıldı.

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şaşal Su Fabrikası'nı yeniden hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından açıldı. Başkan Soyer, "Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında İzmir'e 100 eser kazandırma yolculuğumuzu da başlatıyoruz. Şaşal Su Fabrikamız İzmir'e yüzüncü yılda kazandıracağımız yüz eserin ilki Tarihimizin bu önemli dönemini yaşarken şehrimizi doksan dokuz yeni eserle buluşturacak olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa tarafından yeniden faaliyete geçirilen Şaşal Su Fabrikası düzenlenen törenle açıldı. İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Şaşal köyünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin mini konseri ile başladı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu ve Murat Bakan'ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"ŞAŞAL SU FABRİKASI İSTİHDAMA DA KATKI SAĞLAYACAK"

Törenin açılış konuşmasını Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan yaptı. Özkan, şunları söyledi:

"Yıllardan sonra yeniden Türkiye'nin en eski su markalarından birisi olan Şaşal su halkımızla buluşuyor. İzmir'in bir değeri de burada hayat buluyor. 2011 yılından bu yana kapalı durumda olan Şaşal Su Fabrikası Başkanımız Tunç Soyer'in 100. yılda 100 eser vizyonuyla Büyükşehir Belediyemizin şirketlerinden İzDoğa'nın düzenlemesiyle bugün tekrar faaliyete geçiyor. Şaşal ben de dahil burada bulunan insanların hatta çoğu İzmir'in geçmişinde iz bırakmıştır. Suya adını veren marka olarak çocukluğumuzun suyu yüksek teknoloji desteği kullanılarak İzmir'in sağlıklı su ihtiyacını karşılayacaktır. Şaşal Su Fabrikası'nın sağlık açısından önemin yanı sıra istihdama büyük katkı sağlıyor olması da önemli. Tarım, turizm ve sanayi sektörlerini içinde barındıran Menderes'e ayrı bir değer katan bölgeye büyük bir getirisi olacaktır. Ülkenin içinde ekonomik krize rağmen İzmir'e değer katan projelerle hizmetlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve ekibine böylesi önemli bir değerle yeniden bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. 91 yıllık Cumhuriyet markası olan Şaşal Su Fabrikamız, Menderesimize, İzmirimize hayırlı olsun."

"BU İZMİR HALKININ NE HEYECANI TÜKETİR NE DE İZMİR'DEN VAZGEÇER. HİÇ KİMSE HEVESLENMESİN"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasının başında isim vermeden İzmir ile ilgili eleştirilere yanıt vererek "Sevgili kardeşlerim. Bu İzmir halkının ne heyecanı tüketir ne de İzmir'den vazgeçer. Hiç kimse heveslenmesin. İzmir sabahın onunda böyle bir markanın açılışı için İzmir'in her yerinden bir araya gelmişse İzmir o heyecanını her daim korur. ve hiçbirine de sonuna kadar sahip çıkar. Sonuna kadar ben de sizlerle beraberim. Hiç kuşkunuz olmasın. Hep beraber birbirimize sahip çıkacağız" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'NCÜ YILINDA İZMİR'E 100 ESER KAZANDIRACAĞIZ"

Başkan Soyer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu açılışla birlikte Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında İzmir'e 100 eser kazandırma yolculuğumuzu da başlatıyoruz. Şaşal Su Fabrikamız İzmir'e yüzüncü yılda kazandıracağımız yüz eserin ilki. Tarihimizin bu önemli dönemini yaşarken şehrimizi doksan dokuz yeni eserle buluşturacak olmaktan gurur duyuyorum. Şaşal suyu dünyanın en lezzetli, en sağlıklı sularından biri. Dahası Şaşal, aynı zamanda bir Cumhuriyet projesi. Bu suyun hikayesi bir asır önceye gidiyor. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarından Kazım Dirik Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın ardından askerlik görevini bırakıp mülki hizmete geçtiğinde İzmir Valisi olarak göreve geliyor. Kazım Direk'in şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak oluşturduğu heyet hummalı bir çalışma başlatıyor. Bu dönemde keşfedilen Şaşal suyu bin dokuz yüz otuz iki değerli kardeşlerim. Bin dokuz yüz otuz iki yılında ilk kez şişelenerek damacanalarla İzmir'e taşınıyor. Şaşal lezzeti ve çok özel refah sesiyle kısa sürede İzmir'in ve hatta Türkiye'nin en çok tercih edilen su markası oluyor. Hatta Şaşal ismi suyla özleşsin istiyor. Benim çocukluğumun geçtiği yıllarda da böyleydi. Bizim için Şaşal, su demekti. İşte o yüzden yeniden Türkiye'yle buluşturduğumuz Şaşal anlatmak için bugün de suya Şaşal denir diyoruz.

"ŞAŞAL BİR AHDE VEFA PROJESİDİR"

Bu fabrika bizim için İzmir'e kazandırdığımız yeni bir hizmet olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Şaşal bir ahde vefa projesidir. Bu fabrika cumhuriyete vefa atalarımıza vefamızdır. ve çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. İzmir'in çok uzun yıllardır atıl kalmış bu hazinesini yeniden hizmete sunmak çok büyük bir gurur kaynağı. Yüz kırk milyon liralık yatırımla yıkılma noktasına gelmiş olan bu tesisi sadece on ayda yenileyerek ayağa kaldıran tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki eski fabrika binalarından birinde yepyeni teknolojilerle donatılmış cam şişe ve beş litrelik pet şişe attığımız dün itibarıyla üretime başladı. Diğer binamızdaki küçük pet şişe dolum ünitemizse birkaç ay içinde üretime geçecek. Her iki ünite de sağlık ve hijyen açısından en yüksek standartlara sahip. Bir hafta önce ruhsatını aldığımız fabrikamız ilk ayda üç buçuk milyon litre Şaşal suyunu satışa sunacak. Şaşal su cam şişelerini çok yakında raflarda göreceğimizi müjdelemek isterim. Şaşal adını duyduğunuzda bile mutlu oluyorsunuz. Biliyorum. Çünkü İzmir'in insanı kadirşinastır. Değerlerini hiçbir zaman unutmaz. Şaşal'da o unutulmaz değerlerimizden biridir.

"BU ŞEHİRDE ATIL BIRAKILMIŞ TEK BİR KAMU YATIRIMI BIRAKMAYACAĞIZ"

Su olmazsa hayat olmaz. Günümüzde bu çarpıcı gerçekliği hepimiz çok derinden hissediyoruz. İklim krizinin etkileri artık yaşamımızın her alanında kendini gösteriyor. Bir yandan sellerle boğuşurken, diğer yandan kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. İşte biz İzmir'de bu gerçeği çok önceden görerek önlemler almaya başladık. Bugün açtığımız Şaşal su fabrikasıyla aslında yepyeni bir hareket başlatıyoruz. Sizlere söz veriyorum bu şehirde atıl bırakılmış tek bir kamu yatırımı bırakmayacağız. Her karış toprağını, her tarlasını, her sokağını, her insanını canımız gibi sahipleneceğiz. Bizim için vatan, millet sevgisi budur. Milliyetçilik budur o yüzden sonuna kadar buradayız. Bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi her fabrika bir kaledir sözü dizi bizim en değerli rehberimiz olacak. Sözüm söz. Bu şehirde hiçbir kaleyi canımızı dişimize takacağız. Yeni kaleler inşa edeceğiz. Şaşal su fabrikası bu kalelerin ilkidir. Bugün başlattığımız bu umut hareketi doksan dokuz yeni kaleyle İzmir'in tüm ilçelerine yayılacak. Şehrimizin yüzüncü yılında yüz yeni eserle donatacağız. Koku sorunundan altyapıya, yoksullukla mücadeleden kırsal kalkınmaya kadar, son dört yılda temellerini attığımız yüz proje İzmir'in dört bir yanında pırıl pırıl parlayacak. Eserlerimiz, şehrimizin tüm sorun dokunarak her birine kalıcı çözümler sunacak. Biz hep birlikte cumhuriyetimizin ateşini ikinci yüzyılına taşıyacağız. Böylesine büyük değer taşıyan Şaşal, su fabrikasını yeniden hizmete açılmasında çok büyük gayret İz Doğa'daki mesai arkadaşlarımı ve onların nezdinde emeği geçen herkesi, bütün kalbimle kutluyorum kardeşlerim. Evinize, emeğinize sağlık. Bu yoldaki destekleri ve dayanışmaları için Menderes ilçemizin çok kıymetli belediye Erkan Özkala. Beyi Su Genel Müdürümüze ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şaşal İzmir'in hakkıdır. Cumhuriyet de İzmir'in hakkıdır. Her ikisinden de asla vazgeçmem. Asla vazgeçmeyiz Biliyorum ki biz iyisiniz. Hakkımızdan asla vazgeçmeyiz. Hele cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz"

11 YILDIR ATIL DURUMDA OLAN FABRİKA AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa, 11 yıldır atıl durumda olan Şaşal Su Fabrikası'nı Ekim 2022'de İZSU'dan kiralayarak bir yıldan kısa bir sürede yeniden kurdu. Ağustos 2023'te ise fabrikada deneme dolumları başladı ve geçen günlerde ruhsat süreci tamamlandı. Adını kaynağın çıktığı Menderes'teki Şaşal köyünden alan Şaşal Su'yun dolumunun yapılacağı fabrikada cam ve pet şişe dolum kısımları bulunuyor. İlk zamanlarda 330 ml ve 750 ml'lik cam şişe ve 5 litrelik pet şişe dolumu yapılacak olan fabrikada ileri ki aylarda 0,5 ve 1,5 litrelik pet şişelerin dolumu da gerçekleşecek.