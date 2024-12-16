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İzmir Büyükşehir Belediyesi haciz iddialarını yalanladı: İşlem bulunmamaktadır

İzmir Büyükşehir Belediyesi haciz iddialarını yalanladı: İşlem bulunmamaktadır
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK tarafından belediyeye yönelik herhangi bir haciz işlemi uygulanmadığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan (SGK) prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Haciz Açıklaması

"HACİZ İŞLEMİ BULUNMAMAKTADIR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bazı büyükşehir belediyelerine haciz işlemi yapıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca belediyemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile iki şirket için yapılandırma yapmış, 3 şirket için de yapılandırma süreci devam etmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet:

siyasileirn işi gücü yalan, algı olmuş. güven bitti bunlara.

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