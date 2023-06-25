İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için çalışmalarını tamamladı. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 12 kesim çadırı kuran Büyükşehir Belediyesi, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su ve hava tesisatları oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için çalışmalarını tamamladı. Kurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 12 kesim çadırı kuran Büyükşehir Belediyesi, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su ve hava tesisatları oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır. Yurttaşların bayramı sağlıklı, güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için gerekli önlemler alındı. Kkurban kesimleri için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 12 kesim çadırı kuruldu. Mobil Kurban Kesim Üniteleri Bornova Işıkkent Kurban Pazarı (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı) 3 adet büyükbaş – 1 adet küçükbaş, Bayraklı (Doğançay Mezarlığı yanı) 3 adet büyükbaş, Gaziemir – Sarnıç (Sarnıç yolu Migros arkası) 2 adet büyükbaş olacak şekilde hizmet verecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KESİM HİZMETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki konteynerlerde kesim hizmeti sunacak. Monoray üzerinde mezbaha standartlarında kurulan ünitelerde, eğitimli kasaplar tarafından günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim için konteynere giren kurbanlıklar en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içinde yurttaşlara teslim edilecek.

Kesim için sıra verilmesi işlemleri başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bergama, Kiraz, Menemen Türkelli, Tire ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi yapılacak. Konteyner ve mezbahalarda sıra verilmesi işlemi bayram süresince de devam edecek.

KESİM ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun almış olduğu karar ile belirlenen kesim ücretleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim konteynerlerinde de uygulanacak. Büyükbaş kurban kesim ücreti bayramın birinci günü bin 500 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yoğunluğu engellemek amacıyla indirimli olarak bin 250 TL, küçükbaş kurban kesim ücreti ise bayramın birinci günü 400 TL, diğer günler 300 TL olarak belirlendi.

KAÇAK KESİMİN CEZASI 617 TL

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesimi yapılamayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. Maddesi gereği işlem yapılacak. Zabıta ekipleri belirlenen alanların dışındaki kesimler için 617 lira para cezası uygulayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini bayram boyunca sürdürecek.