Üye Girişi
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi için birleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 2024-2029 döneminin ilk birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığındaki nisan ayı ilk oturumu Kültürpark'ta yapıldı. Başkan Tugay, açılış konuşmasında yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Meclis üyelerine emek ve çabaları için teşekkür eden Tugay, "Birlikte güzel bir 5 yıl geçirmeyi, şehrimize iz bırakacak çalışmalar yapmayı yürekten diliyorum." dedi.

Toplantıda, komisyonlarda görev alacak isimler belirlenirken, başkanvekilleri ise Altan İnanç ve Mehmet Atilla Baysak oldu.

Başkanlık makamının önerisi olarak İZSU Genel Müdürlüğünün uyguladığı su tarifelerinde 0-4 metreküplük su ve atıksu bedelleri üzerinden 1 Haziran itibarıyla yüzde 25 oranında indirim yapılmasına ilişkin önergenin ilgili komisyonlara gönderilmesi kararlaştırıldı.

Komisyonlara üyelerin seçilmesinin ardından, büyükşehir bünyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının yeniden kurulması önerisi görüşüldü.

Daha sonra başkanlık önergeleri ve değir konular görüşülüp, komisyonlara gönderildi.

Ayrıca, 2023 denetim komisyon raporu da okundu.

Gündemdeki diğer maddelerin ise 19 Nisan'da görüşülmesi yönünde karar alınıp, birleşime ara verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Cemil Tugay İzmir Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı! Tertil nedir? Kuran'da Tertil ne demektir? Tertil kelimesinin tanımı ve anlamı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 16-17 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 16-17 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Beypazarı Maden Suyu yasaklandı mı? Maden suyu sağlığa zararlı mı? Yabani 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Nisan Yabani yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kabine toplantısında alınan kararlar! 16 Nisan Kabine Toplantısı sonucu nedir, hangi karar alındı? Kabine Toplantısı bitti mi? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı ne oldu, devam ediyor mu? Bahar 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title