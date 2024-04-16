İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi için birleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 2024-2029 döneminin ilk birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığındaki nisan ayı ilk oturumu Kültürpark'ta yapıldı. Başkan Tugay, açılış konuşmasında yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Meclis üyelerine emek ve çabaları için teşekkür eden Tugay, "Birlikte güzel bir 5 yıl geçirmeyi, şehrimize iz bırakacak çalışmalar yapmayı yürekten diliyorum." dedi.

Toplantıda, komisyonlarda görev alacak isimler belirlenirken, başkanvekilleri ise Altan İnanç ve Mehmet Atilla Baysak oldu.

Başkanlık makamının önerisi olarak İZSU Genel Müdürlüğünün uyguladığı su tarifelerinde 0-4 metreküplük su ve atıksu bedelleri üzerinden 1 Haziran itibarıyla yüzde 25 oranında indirim yapılmasına ilişkin önergenin ilgili komisyonlara gönderilmesi kararlaştırıldı.

Komisyonlara üyelerin seçilmesinin ardından, büyükşehir bünyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının yeniden kurulması önerisi görüşüldü.

Daha sonra başkanlık önergeleri ve değir konular görüşülüp, komisyonlara gönderildi.

Ayrıca, 2023 denetim komisyon raporu da okundu.

Gündemdeki diğer maddelerin ise 19 Nisan'da görüşülmesi yönünde karar alınıp, birleşime ara verdi.