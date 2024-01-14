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İzmir Açıklarında 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı, bindikleri botun motoru arızalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 54 düzensiz göçmen yakalandı, bindikleri botun motoru arızalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi açıklarında ise bindikleri lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenen ve bölgedeki bir balıkçı teknesi tarafından alınan 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı İzmir İzmir Sahil Güvenlik Dünya Güncel Haberler

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