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İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, Seferihisar ilçesi açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan hareketli lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seferihisar Yunanistan Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

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