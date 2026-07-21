AB referandumu öncesi Fransa'dan İzlanda'ya destek

İzlanda'da yapılacak AB'ye katılım referandumunu değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, olası müzakere sürecinin bu ülkeye hiçbir şey kaybettirmeyeceğini söyledi.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İzlanda'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakereleri yürütmesi halinde "kesinlikle kaybedecek bir şeyi olmayacağını" söyledi.

Bakan bu açıklamayı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'i ziyareti sırasında yaptı. İzlanda, AB üyelik görüşmelerini başlatma konusunda referanduma gitmeye hazırlanıyor.

İzlanda halkı 29 Ağustos'ta, 2010'da başlayan ancak üç yıl sonra askıya alınan AB'ye katılım görüşmelerinin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda görüş bildirmek üzere sandığa gidecek.

Trump'ın Grönland ısrarı etkili oldu

Referandum, ABD Başkanı Donald Trump'ın komşu Grönland'ın kontrolünü Danimarka'dan alma konusundaki ısrarı karşısında İzlandalıların endişelendiği bir döneme denk geliyor.

Fransız mevkidaşını ağırlayan İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişimi sırasında AB'nin Grönland'a verdiği desteğin, İzlanda'ya AB üyeliğinin değerini gösterdiğini belirtti.

Basın toplantısında, "Bizim için Avrupa Birliği'nin bu kadar kararlı şekilde devreye girip gücünü kullanması ve Danimarka ile Grönland'ın yanında durduğunu görmek önemliydi" ifadelerini kullanan Gunnarsdottir, NATO üyesi olan İzlanda'nın AB'ye katılımını, Rusya tehdidine karşı da ülke güvenliği güçlendirmenin bir yolu olarak gördüklerini dile getirdi.

İzlanda AB'ye ilk üyelik başvurusunu, 2009 yılında, küresel mali krizin hemen ardından yapmıştı.

AFP / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle