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İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı, Madenler Metro Durağı'nda iftar programı düzenledi

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İYİ Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Madenler Metro Durağı'nda bir iftar programı düzenledi. Programda vatandaşlara çorba, ekmek ve hoşaf ikram edildi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, şehitler için dua edilmesini istedi ve zaferin hatırasını yaşatmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlendiğini belirtti.

İyi Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığınca Madenler Metro Durağı çıkışında iftar programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde düzenlenen programda vatandaşlara çorba, ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Vatandaşlara hoşaf dağıtan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, şehitler için dua edilmesini istedi.

Kavuncu, "Bu ülke için, bu vatan için şehit olmuş askerlerimizi analım dedik. Onların vatan için yaptığı fedakarlığı, orada yaşadıklarını bizim yaşamamız, hissetmemiz mümkün değil. Onlar da orada hoşaf içtiler, çorbayla, ekmekle savaş dönemini geçirdiler. Bazen bunları da bulamadılar." diye konuştu.

Zaferin hatırasını yaşatmak ve ramazanda vatandaşlarla olmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Kavuncu, vatan için canlarını veren şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kavuncu'ya, İYİ Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Özgür Güneş Öçalan eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Buğra Kavuncu İYİ Parti Çanakkale Çekmeköy İstanbul 18 Mart Güncel Haberler

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