Üye Girişi
Haberler
Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
ABD, Suriye'de terörist dediği grupla görüşmeye hazırlanıyor
Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
Suriye'de paniğe kapılan elebaşından bir açıklama daha
Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım

İYİ Parti Milletvekili Poyraz: Meclis Yok Artık

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM'de yaptığı konuşmada, milli iradenin bütçe görüşmeleri dışında da yok olduğunu vurguladı. Poyraz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Meclis'in etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütü liderleriyle yapılan gizli görüşmelere dikkat çekti.

(TBMM) - İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda; "Meclis yani milli irade, sadece bütçe görüşmelerinde değil, başka yerlerde de yok artık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Resmi Gazete'sinde terör örgütü olarak ilan ettiği bir örgütün elebaşısıyla göz bebeğimiz MİT Başkanlığımızın en tepesindeki yetkili araba gezisi yaparken Meclis yok. '3. Dünya Savaşı kapımızda' açıklamaları en üst düzeyde yapılırken milli irade yok. Eli kanlı terör örgütü liderini merkeze alan kapalı kapılar ardındaki mesnetsiz politikalarda TBMM yok. 'Milletin nabzına bakar, karar veririz' üzerinden dönen ucuz siyaset habis bir ur gibi her yeri kaplarken de Meclis yok"  dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin 7. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Meclis'in ve Meclis'in yetkisindeki bütçenin etkisiz kuılındığını belirterek şunları söyledi:

"Talimatla kalkıp inen birer el olmak dışında niteliklerinizin göz ardı edilmesine nasıl göz yumuyorsunuz"

"Bakanlıkta hazırlanıp ancak saray denetimiyle Meclis'e gelen bu tasarılarda iktidar partisinin milletvekillerinin dahli olmadığı gibi, çoğunun bilgisi de maalesef bulunmamaktadır. Bu uygulamanın seçilmişlerin yetkilerinin gasbı olduğu hepimizin malumu. Anlayamadığımız ise her biriniz, illerinizde tanınan, alanlarında yetkin kişiler olarak buna nasıl tahammül edebiliyorsunuz. Torba yasa garabetinde, kanun değişikliklerinde, tanımadığınız isimlerin seçimlerinde talimatla kalkıp inen birer el olmak dışında niteliklerinizin göz ardı edilmesine, niceliğiniz üzerinden bu sistemin devamına nasıl tahammül ediyorsunuz. Kabul ve riayetinizle olağanlaştırdığınız bu uygulamayla yakanızdaki rozetin itibarı, sarayın itibarına kurban ediliyor.

İbra ettiğiniz bütçenin sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanıyken, günlerdir Genel Kurul'da muhalefet tarafından ülkenin gerçekleri tek tek anlatılıp sizlerin yüreği dağlanırken bütçenin sorumlusu burada değildir. Milletin seçtiklerinden üstün tutulan atadıkları buradadır ve bundan aldıkları cüretle milletvekillerine hakarete varan cümleleri rahatlıklar sarf edebilmektedirler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve yürütmenin tek kişi olduğu bu rejimin milletin seçtiği vekillerine, milli egemenliğin tecelligahı olan Meclis'imize layık gördüğü budur.

"Henüz iktidarınızla çatışmadığı için isimlendirilmemiş örgütler, taşeron olarak devleti sarmışken Meclis yok"

Meclis yani milli irade, sadece bütçe görüşmelerinde değil, başka yerlerde de yok artık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Resmi Gazete'sinde terör örgütü olarakilen ettiği bir örgütün elebaşısıyla göz bebeğimiz MİT Başkanlığımızın en tepesindeki yetkili araba gezisi yaparken Meclis yok. '3. Dünya Savaşı kapımızda' açıklamaları en üst düzeyde yapılırken milli irade yok. Eli kanlı terör örgütü liderini merkeze alan kapalı kapılar ardındaki mesnetsiz politikalarda TBMM yok. 'Milletin nabzına bakar, karar veririz' üzerinden dönen ucuz siyaset habis bir ur gibi her yeri kaplarken de Meclis yok.

Kahraman TSK'mızın, Türk Polis Teşkilatımızın, hakim/savcılarımızın, valilerimiz, kaymakamlarımızın arasına nifak tohumları gibi serpiştirilen 'milyoner vali, uyuşturucu baronu savcı' ve bunlar gibi nice çürümüşler devletin su başlarına liyakatleriyle değil, siyasi iradeye sadakatleriyle atanırken; henüz iktidarınızla çatışmadığı için isimlendirilmemiş örgütler, taşeron olarak devleti sarmışken, 22 yılın sonunda her köşe başında bir çete peydahlanmışken, ülkenin sınırlarından güle oynaya Paki'si, Afgan'ı geçerken Meclis yine yok."

İYİ Parti Milletvekili Poyraz: Meclis Yok Artık
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti
img

Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
86 yaşındaki ünlü mimar, silahlı saldırıda yaralandı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20 Aralık Konak, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20 Aralık Ceyhan, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20 Aralık Konyaaltı, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Başakşehir elendi mi (UEFA Avrupa Ligi)? Bursa elektrik kesintisi! 20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? LoL çöktü mü? 20 Aralık Cuma League of Legends giriş ekranı neden açılmıyor? Gaziantep elektrik kesintisi! 20 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Valorant çöktü mü 20 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık Cuma 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.