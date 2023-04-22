İYİ Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman programında yaşananlarla ilgili, "Türkiye'nin asayişinden sorumlu olanların, bu olayları önleyici tarzda davranmaları lazım. Olayın vuku bulmasını önleyecek tedbirler almak lazım.

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman programında yaşananlarla ilgili, "Türkiye'nin asayişinden sorumlu olanların, bu olayları önleyici tarzda davranmaları lazım. Olayın vuku bulmasını önleyecek tedbirler almak lazım." dedi.

Siyasi partilerle bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen heyetler, TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru tarafından karşılandı.

İYİ Parti'yi ziyarete gelen CHP'li heyette Ankara Milletvekili Murat Emir, milletvekili adayları Semra Dinçer ve Deniz Demir yer aldı. Tatlıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine değinerek, "Çok ciddi bir ilgi ve kalabalık var. Yani alan iyi. Değişim anlamında toplumda çok ciddi bir beklenti var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman programında yaşananlara da değinen Tatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin, siyasi aktörlerin tamamının bu işi soğukkanlılıkla yürütmesi lazım. Tabii özellikle Türkiye'nin asayişinden sorumlu olanların, bu olayları önleyici tarzda davranmaları lazım. Olayın vuku bulmasını önleyecek tedbirler almak lazım. Sağlıklı bir seçim süreci ümit ediyorum."

"Hepimize sorumluluk düşüyor"

Ankara Milletvekili Emir de Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlü tepkiyi eleştirerek, "Ülkeyi yönetenlerden başlamak üzere sorumluluk sahibi herkesin daha dikkatli, daha özenli, daha yumuşak bir tutum içerisinde olması önemli. Siyasi rekabet elbette olacak ama kitleleri kışkırtmamak, kitleleri birbirine düşman etmemek çok önemli. Hepimize sorumluluk düşüyor." diye konuştu.

İYİ Parti'yi ziyarete gelen AK Parti heyetinde ise Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Nuri Anbarkaya yer aldı. Sohbet havasında geçen ziyarette, heyetler birbirinin bayramını kutladı.

İYİ Parti'yi, Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, DSP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Merkez Parti heyetleri de ziyaret etti.