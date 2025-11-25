Haberler

İYİ Parti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Yurt Dışı Şirketlerini Gündeme Getirdi

Güncelleme:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Genel Kurulu'nda Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın yurt dışında kurduğu şirketler üzerinden Türkiye'ye yaptığı et ihraçlarına dair belgeler sundu. Taylan ve AK Parti temsilcisi arasında iddialar üzerine karşılıklı açıklamalar yapıldı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın Macaristan ve Çekya'daki şirketlerinin Türkiye'ye 1 milyar liralık et ticareti yaptığını söyleyerek, belgeleri gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Çömez'in ortaya koyduğu iddialara karşı "Et ve Süt Kurumu ile ilgili iddialar hakkında başında bulunan genel müdür bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklayıcı bilgi vermiştir. Bu konuda iftiralara karşı da yargı yoluna başvurabilirsiniz" dedi. Çömez ise, "Yasa açık; Et ve Süt Kurumu başındaki adam etle uğraşan bir şirketin sahibi olamaz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, günlerdir gündemden düşmeyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın yurtdışındaki şirketlerinin Türkiye'ye et ihraç ettiği iddialarına ilişkin belgeler gösterdi.

Çömez: Bu şirket Türkiye'ye milyarlarca liralık et ihraç etmiş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın Macaristan'da ortağı olduğu bir şirket üzerinden et ithalatı yaptığı iddialarına ilişkin, "Son derece açık bir hüküm varken bizim Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişi yurtdışında şirketler kurmuş. Bir kere bundan sonra yapılacak hiçbir spekülasyonun karşılığı yok. Çünkü Mücahit Taylan'ın yurtdışında şirketlerinin olması açık seçik yasaya aykırıdır" dedi.

Macaristan'daki şirkete ilişkin Taylan'ın yaptığı 'buradan ticari bir kazanç sağlamadığı' açıklamasına ilişkin Çömez, "Biz tabi onun sözlerine güvenmedik. Macaristan'dan araştırmalar yaptık ve Mücahit Taylan'ın son dört yıl içerisinde 1 milyarlık ticaret yaptığını öğrendik. Macaristan son üç yıl içinde Türkiye'ye 4 milyon kilogram et ihraç etmiş. Mücahit Taylan'ın şirket kurduğu adrese bakıyoruz, bir apartman dairesi ve insanlar oturuyor. Yani gayri faal şirket gibi görünmesine rağmen 1 milyar liralık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Sayın Bakan dün 'o şirketle bakanlık arasında bir kuruşluk ticaret yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Taylan'ın şirketine ait bir faturayı gösteren Çömez, faturanın üstünde ise Et ve Süt Kurumu olduğunu söyledi. Çömez, Taylan'ın şirketinden Et ve Süt Kurumu'na et ihracatı yapıldığını söyledi. Taylan'ın kendi çevresine bir başka şirket daha kurdurduğunu söyleyen Çömez, "İşte bu şirket Türkiye'ye milyarlarca liralık et ihraç etmiş. Sözleşme yok, ihale yok" ifadelerini kullandı.

Çömez, Taylan'ın sadece Macaristan'da değil Çekya'da da şirketi olduğunu ve bu şirket üzerinden de Macaristan'a et gönderildiğini oradan da Türkiye'ye getirildiğini söyleyerek, "Ne kadar rant üzerine kurulu bir sistem olduğunu görüyor musunuz" dedi. Çömez, "Avrupa'da 7 dolar olan et bizim ülkemizde 17 dolar. Niye; çünkü Türkiye'de tarım ve hayvancılık planlı bir şekilde bitirildi. Hayvancılık planlı bir şekilde çökertildi ve çökertilen hayvancılığın faturası bu milletin sırtına yüklendi. Bütün bunlar yapılırken de korkunç bir rant ve talan mekanizması kurulmuş durumda" ifadelerine yer verdi.

Akbaşoğlu: Beraberce yüzleşmenizi yargı önünde yaparsınız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çömez'in ortaya koyduğu iddialara ilişkin, "Et ve Süt Kurumu ile ilgili iddialar hakkında başında bulunan genel müdür bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklayıcı bilgi vermiştir. Bu konuda iftiralara karşı da yargı yoluna başvurabilirsiniz" dedi.

Yeniden söz alan Çömez ise, "Keşke Sayın Akbaşoğlu 'çok önemli belgeler paylaştınız bunların üzerine gidelim' diyebilseydi. Birçok belge paylaşıyoruz ve yasa açık; Et ve Süt Kurumu başındaki adam etle uğraşan bir şirketin sahibi olamaz. Adamın Macaristan'da şirketi var, Çekya'da şirketi var belgesini gösteriyoruz. Macaristan'daki şirketin 1 milyar liralık ticaret yapmasının belgesi var. 'Mahkeme önünde hesaplaşın' diyorsunuz. İşiniz gücünüz mahkeme zaten" dedi.

Akbaşoğlu ise, "Bu konuda kurumun başına geçen kişi bunların iftira olduğunu ve yasal süreci başlattığını ifade ediyor. Beraberce yüzleşmenizi yargı önünde yaparsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
