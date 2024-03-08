İtalya ve Vatikan'da Dünya Kadınlar Günü'nde Ebru Tanıtıldı

İtalya ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilcilere Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk sanatı "Ebru" tanıtıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde, Türkiye'nin Roma ve Vatikan Büyükelçiliklerinin işbirliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İtalya ve Vatikan nezdinde görev yapan başta kadın büyükelçiler olmak üzere yabancı diplomatlara Türk kağıt süsleme sanatı ebru tanıtıldı.

Roma'daki YEE merkezindeki etkinlikte, ebru sanatının tarihi ve yapımı hakkında bilgi veren bir video gösterilirken, YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı bizzat kendisi konukların önünde bir sunum yaparak, bu geleneksel Türk sanatının inceliklerini gösterdi.

Bu canlı sunumu dikkatle takip eden konuklara, merkezde oluşturulan atölyelerde ebru yapma fırsatı da verildi.

Davetlilerin "ebru" yapmaya büyük ilgi gösterdikleri ve çıkan sonuçlardan etkilendikleri gözlendi.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden ikram edildi.

Ayrıca etkinliğe katılan tüm kadınlara birer kırmızı gül verildi.

Ebru atölyesine katılan Sırbistan'ın Vatikan Büyükelçisi Prof. Sima Avramovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşsiz, inanılmaz bir sanatsal deneyimdi. Kendimi gerçek bir sanatçı gibi hissettim. Bu gerçekten çok eşsiz bir deneyimdi. Ev sahiplerine, başta Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükelçinin eşi Boba Avramovic de "Harikulade bir deneyimdi. Çok memnun oldum." diye konuştu.

Honduras'ın Vatikan Büyükelçilik Müsteşarı Gilliam Noemi Gomez Guifarro, "Gerçek şu ki bu daha önce bilmediğim bir sanat idi. Türk kültürüne tutkuyla bağlıyım. Ayrıca sizin milletinizden çok sevdiğim bir arkadaşım da var. O nedenle daveti gördüğümde bu gelenek beni çağırdı. Burada rengin sadece çizim yapmaktan ibaret olmadığını görüyorsunuz ve arkasında dolu bir tarih ve kültürünüz var. İçine girince sizi büyülüyor." ifadelerini kullandı.

Konukları gibi kendisi de ilk kez ebru yapan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ulutaş da "Hem kadınlar gününü kutlamak hem de bu vesileyle Türk sanatının nadide örneklerinden bir tanesi olan ebruyu tanıtmak için bir araya geldik." diye konuştu.

Bu etkinlikle ebruya yönelik bir tanıtım faaliyetinin yanı sıra konuklara ebru yapma imkanı verdiklerini de anlatan Ulutaş, şöyle devam etti:

"Katılımcılara Yunus Emre Enstitüsü'nde kurulan ebru atölyesinde kendi ebru eserlerini üretme imkanı verdik. Tabii katılımcılar, ebrunun o zihni oldukça farklı dünyalara çeken renkli, dinlendirici, içine gerçekten insanı daldıran özelliklerinden oldukça etkilendiler ve memnun şekilde ayrıldılar. Bu kadınlar gününü Türk sanatının dediğim gibi nadide örneklerinden biri olan ebru ile anmış olacaklar bundan sonra."