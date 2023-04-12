İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördü
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PRALORMO, 12 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kenti yakınlarında yer alan Pralormo Kalesi parkında Messer Tulipano olarak bilinen lale festivali 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.
PRALORMO, 12 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kenti yakınlarında yer alan Pralormo Kalesi parkında Messer Tulipano olarak bilinen lale festivali 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalde ziyaretçiler 100.000'den fazla laleyi görme imkanına sahip oluyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel