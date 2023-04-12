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İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördü

İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördü

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PRALORMO, 12 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kenti yakınlarında yer alan Pralormo Kalesi parkında Messer Tulipano olarak bilinen lale festivali 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördüİtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Pralormo'da bulunan Pralormo Kalesi parkında lalelere bakan ziyaretçiler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

PRALORMO, 12 Nisan (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kenti yakınlarında yer alan Pralormo Kalesi parkında Messer Tulipano olarak bilinen lale festivali 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalde ziyaretçiler 100.000'den fazla laleyi görme imkanına sahip oluyor.

İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördüİtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Pralormo'da bulunan Pralormo Kalesi parkında açan laleler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördüİtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Pralormo'da bulunan Pralormo Kalesi parkında açan laleler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördüİtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Pralormo'da bulunan Pralormo Kalesi parkında açan laleler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

İtalya'da 100.000'den Fazla Lalenin Sergilendiği Festival Büyük İlgi Gördüİtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Pralormo'da bulunan Pralormo Kalesi parkında laleleri seyreden ziyaretçiler, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

1 Mayıs İtalya Güncel Haberler

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