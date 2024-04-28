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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni AP seçimlerinde aday olacak

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Meloni, seçimlerde İtalya'nın Kardeşleri partisinin başında yer almak için sahaya inmeye karar verdiğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Aşırı sağcı partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI), Pescara kentindeki kongresine katılan Meloni, Avrupa siyasetinin geleceğinin şekilleneceği 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

Meloni, "Eğer hayatta kalırsam, tüm seçim bölgelerinde İtalya'nın Kardeşleri listelerinin başında yer almak için sahaya inmeye karar verdim. Oy pusulasına sadece adımı yazın. Vatandaşların bana Giorgia diye hitap etmesinden gurur duyuyorum. Çoğu zaman köklerimle alay edildi lakin ben, halkın insanı olduğum için gururluyum." ifadeleriyle AP seçimlerinde aday olacağını ilan etti.

Avrupa siyasetinde Avrupa Muhafazakarları ve Reformcular (ECR) grubunun başında olan Meloni, İtalya'da yaptıkları gibi solu, Avrupa Birliği (AB) içinde de muhalefete göndermek istediklerini ifade etti.

Meloni, partilileri AB içinde de kimliklerini korumaya çağırdı.

Başbakan Meloni ayrıca, AP seçimlerinde kendi adına seçim kampanyası yapmak için hükümet işlerinden bir dakikalığına bile olsa ayrılmayacağını kaydetti.

Meloni gibi, iktidar ortağı Forza Italia (FI) lideri ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein da geçen hafta AP seçimlerinde aday olacaklarını açıklamışlardı.

Basında çıkan haber ve yorumlarda, söz konusu liderlerin, seçimlerde partilerinin gücünü arttırmak için aday oldukları, seçilmeleri halinde liderlerin yerlerini kendilerinden sonra en yüksek oyu alan adaya bırakmasının beklendiği ifade ediliyor.

AP seçimleri, İtalya'da 18 aydır iktidarda olan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti için önemli bir test niteliği taşıyor.

Ülkedeki kamuoyu araştırma şirketlerinden SWG'nin 15-21 Nisan tarihlerinde yaptığı anket çalışmasında, Meloni'nin partisi FdI yüzde 26,8 oy oranıyla birinci, Elly Schlein liderliğindeki PD yüzde 20'lik oy oranıyla ikinci, diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15,9 ile üçüncü, iktidar ortaklarından aşırı sağcı Lig yüzde 8,5 ile dördüncü ve Forza Italia da yüzde 8,4 ile beşinci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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