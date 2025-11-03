İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter, Bern'de uluslararası gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, "Türkiye ile çok yakın bir ilişkimiz var. Çok sayıda Türk vatandaşımız var. Ayrıca İsviçre'de büyük bir (Türk) diaspora var. Ticari anlamda da yakın bir ilişkimiz var." dedi.

Keller-Sutter, İsviçre'de görev yapan uluslararası gazetecilerle başkent Bern'de bir araya geldi.

İsviçre devleti, vergi mükellefleri ve ekonomi için riskleri azaltmak istediklerini kaydeden Keller-Sutter, bu konuda referandum yapılmasına Federal Parlamento veya halkın karar verebileceğini dile getirdi.

Bu yıl boyunca başkanlık yaptığı süreçte birçok devlet başkanıyla görüştüğünü söyleyen Keller-Sutter, daha önce nadiren görülen endişelerin bir araya geldiğini gözlemlediğini kaydetti.

Keller-Sutter, "Ekonomik ve politik durumun istikrarsızlığı, birçok tartışmanın ana konusuydu. Neredeyse oybirliğiyle mutabaka varıldı, serbest ticaret ve çok taraflılık ciddi biçimde sınanıyor." dedi.

İsviçre'nin herhangi bir büyük siyasi veya ticari ittifakın üyesi olmadığını hatırlatan Keller-Sutter, bu nedenle başta ana ticaret ortakları Avrupa Birliği (AB) olmak üzere diğer ülkelerle açık ilişkiler sürdürmelerinin hayati önem taşıdığına işaret etti.

Keller-Sutter, "Bu nedenle Federal Konsey, AB ile ilişkilerimizi istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için bir anlaşma paketi müzakere etti. İstişare süreci yeni tamamlandı ve dosyayı Parlamento'ya iletmeden önce ilgili tarafların tutumlarını analiz edeceğiz. 2027'de halk oylaması yapılması muhtemel." dedi.

İhracat sektörlerinin yeni pazarlara açılma arayışında olduğunu söyleyen Keller-Sutter, İsviçreli şirketlere pazar erişimini garanti altına almak için yeni serbest ticaret anlaşmaları imzalamak ve mevcut olanları modernize etmek için çok çalıştıklarını aktardı.

Keller-Sutter, bu yıl Tayland, Kosova, Malezya ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını anımsattı.

"Türkiye ile çok yakın bir ilişkimiz var"

Ukrayna ile ticaret anlaşmalarının ise güncellendiğini kaydeden Keller-Sutter, "Hindistan ile olan anlaşma ise ekimden beri yürürlükte. Çin, İngiltere, Meksika ve Güney Afrika Gümrük Birliği başta olmak üzere diğer mevcut serbest ticaret anlaşmaları da güncelleniyor." dedi.

AA muhabirinin "Bu yıl Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve özellikle ekonomik işbirliği konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz." sorusuna Keller-Sutter, "Türkiye ile çok yakın bir ilişkimiz var. Çok sayıda Türk vatandaşımız var. Ayrıca İsviçre'de büyük bir (Türk) diaspora var. Ticari anlamda da yakın bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Keller-Sutter, İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Bakanı Guy Parmelin'in geçen hafta Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

"(Filistin Devleti'ni tanıma konusunda) yerine getirilmesi gereken bazı koşullar olduğunu düşünüyoruz"

AA muhabirinin, "Özellikle son dönemde birçok Avrupa ülkesi Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. İsviçre hala bu kararını almadı. Filistin otoriteleriyle temaslarınızın olduğunu biliyoruz. İsviçre de Filistin Devleti'ni tanıma kararı alacak mı? Bu yönde bir hazırlık var mı?" sorusunu da yanıtlayan Keller-Sutter, "(Filistin Devleti'ni tanıma konusunda) yerine getirilmesi gereken bazı koşullar olduğunu düşünüyoruz. Tüm esirlerin, cenazelerinin de evlerine dönmesi gerektiği gibi kalıcı bir ateşkes olmalı. Bir barış planı olmalı." dedi.

Şu ana kadar İsviçre hükümeti ve Federal Parlamentonun çoğunluğunun bu kararın alınacağını düşünmediğini belirten Keller-Sutter, "Ancak bir gün, biliyorsunuz, koşullar yerine getirildiğinde bu gerçekleşebilir. Ancak aynı zamanda gerçekten istikrarlı bir hükümet, seçimler gibi durumlar da olmalı." diye konuştu.

Keller-Sutter, Gazze'de yaşananların soykırım olup olmadığına ilişkin kararı uluslararası mahkemelerin vereceğini belirtti.

ABD'nin İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39'luk gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin soruyu Keller-Sutter, "Bu soruyu ABD Başkanı'na (Donald Trump) sormalısınız çünkü o karar verecek." şeklinde yanıtladı.

Keller-Sutter, İsviçreli yetkililerinin ABD'li muhataplarıyla temas halinde olduğunu kaydederek, son kararı verecek kişinin ABD Başkanı Trump olacağını yineledi.

AA muhabirinin, bazı İsviçre kantonlarının, Gazze'den tıbbi tahliyesi yapılacak çocukları kabul etmeyeceğine ilişkin sorusunu ise Keller-Sutter, "Bu İsviçre'de çok doğal. İsviçre Konfederasyonu'nun, yani federal hükümetin hastanesi yok. Sağlık, kantonların meselesi." diye yanıtladı.

İsviçre Adalet Bakanlığı ve polisin, bazı Filistinli çocukların, burada sağlık hizmeti almalarına karar verdiğini hatırlatan Keller-Sutter, bunun bir hükümet kararı olmadığına ve bunun öncesinde kantonlara danışılması gerektiğine işaret etti.

Keller-Sutter, bazı kantonların bu kararı kabul ettiğini, bazılarının ise onaylamadığını söyleyerek, bunun kantonların yetki alanında olduğunu ve bunun hakkında yorum yapamayacağını dile getirdi.