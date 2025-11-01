Türk Diasporası 60. Yılını Kutladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'den İsveç'e göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Stockholm'de, "Türk Diasporasının 60. Yılı" programını gerçekleştirdi.

Hilton otelinde yapılan programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Ak Parti Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve davetliler katıldı.

Turus, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını her zaman ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

YTB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2010'da kurulduğunu belirten Turus, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki hassasiyetleri herkesin malumudur. Bizler de başkanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve bunların daha da ileri taşınması için yoğun bir gayret içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Turus şu şekilde konuştu:

"Azim, sabır ve inanç sayesinde kalıcı bir topluluk ve iki ülke arasında güçlü bir bağ bugün dimdik ayakta duruyor. 60 yıl önce yola çıkan insanımız, yalnızca bir ülkeye değil, yeni bir hayata ve yeni bir geleceğe adım attı. İlk kuşak için bu geçici, önce kendi geçimini sağlayacak, memleketindeki ailesine bakabilecek bir iş arayışıydı. Ama zamanla yaşamın tamamının bir araya geldiği, emeğin derinleştiği, ailelerin buluştuğu ve sonuçta İsveç'te kök salan bir Türk toplumu ortaya çıktı. Bu toplumun temelinde yatan sadece çalışkan eller değil, aynı zamanda geleceğe dair umut ve inançtır."

Asırlarca süren dostluk

Bakan Işıkhan da, "Türkiye ile İsveç arasında asırlar önce başlayan dostluğun altmış yıl önce emekle, alın teriyle ve cesaretle pekiştiği bu anlamlı yıl dönümü için bir aradayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrını ' Türkiye Yüzyılı Vizyonu' ile taçlandıran saygı değer cumhurbaşkanımızın da sizlere en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Tam altmış yıl önce, umutla ve cesaretle bu topraklara adım atan, yeni bir hayat kurmak için büyük fedakarlıklarda bulunan ilk kuşak vatandaşlarımızdan ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu özel günü, sadece geçmişi hatırlamak için değil geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı ve umutlarımızı yeniden tazelemek için de çok kıymetli bir fırsat olarak görüyoruz."

İsveç'teki Türk toplumunun Türkiye'nin gurur kaynağı, hem de İsveç toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Ekonomiden sanata, bilimden spora kadar pek çok alanda gösterdiğiniz başarılar bizleri daima gururlandırıyor. İkinci, üçüncü ve hatta dördüncü kuşak gençlerimizin, hem köklerine sahip çıkıp hem de yaşadıkları topluma değer katmalarını büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Bu başarılar yalnızca bireysel değil, toplumsal bir kazanımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Tezel de 1965 yılından itibaren Türkiye'den gelen vatandaşların İsveç'e çeşitlilik kattığını, kültür, ekonomi ve siyasi konularda katkı verdiğini söyledi.

Program kapsamında, AA kameramanı Orhan Karan'ın 60 parçadan oluşan fotoğraf sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Türkiye ve İsveç arasındaki 60 yılı anlatan belgesel filmi gösterildi.

Sanatçı Nazım Onay da korosu ile Türk ezgilerden derlemeler sundu.

Ayrıca kendisi de Almanya'da doğup büyüyen Mustafa İyi'nin derlediği İsveç Türk Diaspora Atlası kitabı da misafirlere dağıtıldı.