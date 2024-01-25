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İsveç, NATO Üyeliğine Onay Veren Kanunu Yayımladı

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İSVEÇ'in NATO üyeliğine onay veren kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, 25 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 3 madde olarak yayınlanan kanunda, "1. 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan 'Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 3. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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