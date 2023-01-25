İŞTEN ÇIKARILAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ, TABANCAYLA BELEDİYEYİ BASTI

Antalya'da işine son verilen temizlik görevlisi Salih Ş. (36), Muratpaşa Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü bastı. Salih Ş., kendisine engel olmak isteyen Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tutukluk yapan tabancanın kabzasıyla Yılmaz'ı yaralayan Salih Ş., çalışanlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Polisi alarma geçiren olay, sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde meydana geldi. Temizlik görevlisi olarak çalıştığı Muratpaşa Belediyesi'nde bir süre önce işine son verilen Salih Ş., işyerine geldi. Burada tabancasını çekerek bağırmaya başladı. Karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. İşten çıkarılan temizlik görevlisi, tutukluk yapan tabancanın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup, yaraladı. Salih Ş.'yi güvenlik görevlisi ve çalışanlar, etkisiz hale getirdi. Çalışanların durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan Salih Ş., "CHP'ye haraç verirsen çalıştırıyorlar abi. Haraç vermezsen çalıştırmıyorlar. İşten çıkartıp, ekmeği ile oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırdı. Diğer yandan olay yerinde ayakta ilk tedavisi yapılan Kasım Yılmaz, ambulansla hastaneye götürüldü. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Salih Ş.'nin 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfür ettiği için çok kez uyarıldığı kaydedildi.