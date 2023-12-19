İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında hakem kararını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

Geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'a yumruk atmasının ardından bir başka kriz de Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasında yaşandı.

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

TAKIMINI SAHADAN ÇEKTİ

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

BAŞKANI OYUNCULAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ YARIDA KALDI

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.