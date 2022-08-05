İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na 'geçmiş olsun' ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıklı Rum Vakfı Başkanı Sayın Konstantin Yuvanidis'i ziyaret ettik, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Asırlık şifa merkezimiz Balıklı Rum Hastanesi yangınında can kaybımızın ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Ali Yerlikaya Zeytinburnu İstanbul Güncel Haberler

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