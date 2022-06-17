İSTANBUL SİPARİŞİ TESLİM EDİLMEYEN MÜŞTERİ DÜKKANA 'DOLANDIRICIDIR' YAZDI

BÜYÜKÇEKMECE'de sipariş verdikleri duşakabinleri teslim edilmeyen ve ücret iadesi de alamadıklarını iddia eden üç müşteriden biri, dükkanın kepengine 'dolandırıcıdır' yazdı. İş yeri sahibi müşterilerden şikayetçi olurken, haklarında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Büyükçekmece'de internet reklamı üzerine farklı tarihlerde duşakabin siparişi veren Zekai Sezer ve Emre Yılmaz, iş yeri sahibi H.İ. ile irtibata geçti. Sipariş verdikleri duşakabinler için bir miktar para ödeyen Sezer ve Yılmaz, 20 gün boyunca duşakabinlerini alamayınca, H.İ. ile görüşmek istedi. Siparişlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda kesin bir bilgi alamayan Sezer ve Yılmaz, bu kez ödedikleri paranın geri iade edilmesini istedi. Para iadesi isteklerine de olumlu karşılık alamadılar.

KEPENGİNE DOLANDIRICI YAZDI

MAĞDURLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

"SUÇLUYMUŞUZ GİBİ KARAKOLA GİDİYORUZ"

"DÜKKANIN ÖNÜNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADIM"

"MAĞDURLARA UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARIYOR"

-Dükkanın kepengine yazılan yazı (Fotoğraf)

Demirören Haber Ajansı / Güncel