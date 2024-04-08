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İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Martta Yükseldi

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta 51,6'ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mart 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Şubatta 51,1 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta 51,6'ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti.

Endeks, ihracat iklimindeki iyileşmenin ılımlı ancak son 10 ayın en belirgin düzeyinde olduğuna işaret etti.

ABD güçlü büyüme performansını korudu

Avro Bölgesi'nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivite ilk çeyrek sonunda sert şekilde daralmaya devam ederken diğer bölgelerde talep eğilimleri daha olumlu seyretti.

İtalya ve İspanya gibi diğer Avro Bölgesi ekonomilerinde büyüme ivme kazandı ve her iki ülkede de genişleme oranları son 11 ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite aylık bazda güçlü artış kaydetmeyi sürdürdü. Üretimin son 14 aydır artış gösterdiği ABD, şubat ayına kıyasla hız kesmekle beraber güçlü büyüme performansını korudu.

Çin'de üretim artışı son 10 ayın en yüksek seviyesinde

Türk imalat sanayi sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde talep koşullarının en güçlü iyileştiği ülke, ihracat hacminden yüzde 3,5 pay alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan'da da ekonomik aktivite keskin artış kaydetti. Öte yandan, bazı Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinde daha olumsuz bir görünüm ortaya çıktı.

Romanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde imalat sanayi üretimi düşüş kaydetti. Bölgedeki genel eğilimden ayrışan Rusya'da ise iktisadi faaliyet son 14 ay boyunca genişleme kaydetti.

Diğer BRIC ekonomilerine bakıldığında, Çin ve Brezilya'da güçlü büyüme gözlendi. Çin'de üretim artışı son 10 ayın en yüksek oranında gerçekleşti. Buna karşılık Güney Afrika'da ekonomik aktivitenin daralma eğilimi hızlanarak devam etti.

"Önemli konumda bulunan pazarların büyük bölümünde satış fırsatları genişliyor"

Açıklamada endekse ilişkin değerlendirmesine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide büyümenin giderek daha genele yayılı bir hale gelmesiyle Türkiye'nin imalat sanayi ihracatı açısından önemli konumda bulunan pazarların büyük bir bölümünde satış fırsatları genişliyor. Sadece Almanya ve Fransa bu trendin gerisinde kalmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Türkiye'deki firmalar dış talep koşullarının güçlenmesi bakımından bu iki ülkenin de toparlanma belirtileri göstermesini ümit edecektir."

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sanayi Odası İhracat Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

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