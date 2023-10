Özgür Özel'in İBB ziyaretinde İmamoğlu'ndan değişim vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul ziyaretleri kapsamında CHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özgür Özel, "Önümüzde ki Kurultayda Genel Başkan adaylığı noktasındaki irademizi açıkladığımızdan beri illeri ziyaret ediyoruz. İl kongrelerine katılıyoruz. Katılamadığımız il kongrelerine de daha sonra hayırlısı olsun ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. İstanbul il kongremize katılamamıştık. Bütün Türkiye'nin çok dikkatle izlediği bir kongreydi. Biz de çok dikkatle izledik. Biraz önce de değerlendirdik. Sonuçları açısından da çok mühim. CHP kongrelerinden gerilim bekleyenlerin CHP kongrelerinden farklı sonuçlar bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Saraçhane'ye doğru yaklaşırken dedik ki, 1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğu da sağlamış. Bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk. Ümit ediyoruz 1 Nisan'da o ziyareti gerçekleştirme imkanımız olur" İfadelerini kullandı.

"CHP'NİN İTTİFAK POTANSİYELİNDE BİR ZAYIFLAMA OLDUĞU ALGISI YÜRÜYOR"

İyi Parti'nin İttifak açıklamaları ve sonrasında yaşanan istifaların sorulması üzerine değerlendirme de bulunan Özel, "Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel toplumsal algıda, ittifak potansiyelinde bir zayıflama olduğuna yönelik bir algı yürüyor. Bunun, hem önceki ittifak ortaklarımızdan gelen açıklamalar, verilen cevaplar noktasında bir durum var. Bir de seçimden sonra, seçimde imzalanan bir gizli protokolden haberdar olan bir grup seçmenin bundan duyduğu bir rahatsızlık var. Biz bu meselelerde siyasette paradigma değişikliklerinin, önemli kırılımların bu tip sorunların aşılmasına çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 4 Kasım günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanacak bir değişimin 6 Kasım günü bütün ittifak ortaklarının ve toplumsal ittifak potansiyeline yönelik olarak çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek çok mümkün" dedi.

"SON ANA KADAR HER TÜRLÜ İTTİFAK KURULABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Basın mensuplarının 'Millet İttifakı ve İstanbul İttifakı' sorusuna cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Millet İttifakı kurulduğu an itibariyle de, İstanbul ittifakı ile seçimi kazanacağımızı duyurarak yola çıkmıştım. İstanbul İttifakı daha sonra seçim özelinde İmamoğlu gönüllülerine daha sonra İstanbul gönüllülerine evirildi ve hala devam ediyor. Devam edeceğini de düşünüyorum. Benim İstanbul İttifakı savunumun içinde Millet İttifakı da var, İyi Parti de var. ya da İyi Partiye oy verenler de var. Tabi ki bugün siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz. Ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum" diye konuştu. İmamoğlu, 'Genel Başkanlık için sizin adayınız kim?' sorusuna ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin güçlü bir ferdi olarak, kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olması noktasında da her zaman en doğruyu yapma konusunda vazifeli, sorumlu bir kişisi olarak söylüyorum ki 'Bu iktidarı hem yerelde hem genelde elde etmemiz için bizim ihtiyacımız olan şey bu önümüzdeki kurultayda değişimdir. ve ona dönük atılan adımlardır. Süreci birlikte takip ediyoruz. Şu anda adaylığını açıklayan ve bu sürece talip olduğunu söyleyen Sayın Özgür Özel, Grup Başkanımız var. O güne kadar adaylıkları nasıl oluşur bakarız, ederiz. Günü geldiğinde oturur en doğru kararı kurultay delegeleri olarak hep beraber veririz" ifadelerini kullandı.

"ORADA BİR YANLIŞ YAPILMIŞ DEMEKTİR"

Son olarak kongrede ki konuşması ile gündeme gelen Cemal Canpolat hakkın da ki soruya yanıt veren İmamoğlu, "Sayın Cemal Canpolat ile, ben Haziran'ın ortasından itibaren belki 30'a yakın görüşmemiz oldu. O mikrofonda dile getirdiklerini binde birini bana söylemiş olsaydı, orada söylediklerini 'Zaten söylemişti' der ve makul karşılardım" İfadelerini kullandı. Aynı soruya cevap veren Özgür Özel ise, "TBMM ve 2'inci büyük mecliste İBB meclisi, bizim kongremizde aile içinde ki bir refakatte kullanılan ifadeler her iki meclisin gündemine giriyorsa orada bir yanlış yapılmış demektir" şeklinde konuştu.