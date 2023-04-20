İSTANBUL-OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ'NİN AÇILIŞI BAKAN KURUM'UN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 20 Nisan'da gerçekleştirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Kurum, 'İstiyoruz ki Okmeydanı'nın bütün alanlarını hızlı şekilde dönüştürelim. Bu çerçevede de buraya irtibat ofisimizi açtık. Bu ofiste sizleri, belediye ve bakanlığımızın ekipleri bilgilendirecek, kentsel dönüşüme ilişkin taleplerinizi alacak. Diyelim ki sizin planınız sorunlu. Hemen sizin planınıza ilişkin rezerv ilan edeceğiz. Makul imar neyse onu yapacağız dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1'inci Etap Şantiyesini de ziyaret etti.

KENDİ DÖNÜŞÜM YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞA YAPIM VE FİNANS DESTEĞİ VERECEĞİZ

Tüm Okmeydanı'nı dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, 'Bu çerçevede bir irtibat ofisi açtık. Bu ofiste sizleri, belediyemizle bakanlığımızın ekipleri bilgilendirecek ve burada kentsel dönüşüme ilişkin taleplerinizi alacak. Diyelim ki imar planınızda sorun var. Hemen plana ilişkin rezerv alanı ilan edeceğiz. Makul bir imar neyse o imarı yapacağız. Hızlı bir şekilde vatandaşım kendi dönüşmek istiyorsa yapım desteği vereceğiz. veya biz müteahhitlerle yapmak istemiyoruz, devletimiz bize hem yapım desteği versin, hem finans desteği versin. Başımız üstüne. Nasıl Okmeydanı'nda ilk etapta yaptıysak aynısını mahalle mahalle yapmaya devam edeceğiz. O yüzden buradaki büromuz size kentsel dönüşüm noktasında hizmet verecek. Büromuz tüm Okmeydanı'na hayırlı uğurlu olsun şeklinde konuştu.

78 GÜNDE 106 BİN KONUTUN SÖZLEŞMESİNİ YAPTIK

6 Şubat depremlerine de değinen Kurum, 'Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Yaşadığımız en son Kahramanmaraş merkezli afet 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Bayrama hüzünlü giriyoruz. Ama hamdolsun biz öyle büyük bir milletiz ki öyle güçlü bir devletimiz var ki afetin ilk anından itibaren üstüne koya koya tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk ve afet bölgesi için adeta seferberlik ilan ederek tüm alanlara, tüm şehirlere, tüm ilçelerimize afetzede kardeşlerimizin yanında koştuk. Onlara dedik ki hızlı bir şekilde bu inşaat sürecini yapacağız. 78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yaptık, temellerini attık. Bir yıl içerisinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz dedik. Bu söz büyük Türkiye'nin sözüdür diye konuştu.

'YARINA CUMHURBAŞKANIMIZLA MÜJDELERİ VERECEĞİZ

Bakan Kurum, 'Bu kadar güçlü bir milletiz ki tek yürek olup tüm afet bölgelerine koştuk. Şimdi birinci önceliğimiz o, ardından da İstanbul'un dönüşümüne odaklanacağız. İstanbul'daki 1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümüne, yüzyılın dönüşümüne odaklanacağız. Bugüne kadar Türkiye'de tam 3,3 milyon konutu dönüştürdük. İstanbul'da sadece 695 bin konut dönüştürdük. Yarın da Cumhurbaşkanımızla gerek bu süreçteki taşınma kira yardımlarına ilişkin müjdelerimizi milletimizle, bayramın birinci gününde, bayram hediyesi olarak İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız şeklinde konuştu.

DEDİKODULARIN, İFTİRALARIN, POLEMİKLERİN İÇİNDE BULAMAZSINIZ

Bakan Kurum, Her zaman eserlerin peşinde koştuk. Bizi hiçbir zaman, böyle dedikoduların, iftiraların, polemiklerin içinde bulamazsınız. Bizi ararsanız işte Okmeydanı'nda milletiyle kentsel dönüşümü konuşurken bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal Ormantepe'de bina çökmüştür, o binanın enkazının yanında onun acısına ortak olurken bulursunuz dedi.

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