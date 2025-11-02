İstanbul Maratonu ve Siyasi Etkinlikler Gündemde

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenecek 47. İstanbul Maratonu Ödül Töreni'ne katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "1. İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi Açılış Töreni"ne katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarda bulunacak.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ın cenaze namazı öğle vaktinde Şişli Merkez Camisi'nde kılınacak, sanatçının naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla kahvaltıda buluşacak, İngiltere Türk Futbol Federasyonu Kupa Töreni'ne katılacak.

2- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

3- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor, Boluspor-Sipay Bodrum FK ve İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor müsabakalarıyla sürecek.

4- Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 9. hafta karşılaşmalarına devam edilecek.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları sona erecek.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Karşıyaka-Trabzonspor ve Mersin Spor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, BOTAŞ-Emlak Konut, Beşiktaş BOA-ÇİMSA ÇBK Mersin ve Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.

9- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasından ertelenen Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşılaşması oynanacak.

10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur rövanş maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni Elazığ'da konuk edecek.

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Göztepe-Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

12- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son ayağı 2025 Cumhuriyet Kupası yarışları sonrası ödül töreni Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

13- Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

14- Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu koşulacak.

