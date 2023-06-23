İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyede

İSTANBUL İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yapmakla suçlanan çeteye yönelik düzenlenen 4'üncü operasyonda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Esenyurt'ta Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye sattıkları ve milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia edilenlere 7 Nisan, 1 ve 9 Mayıs tarihlerinde 3 farklı operasyon düzenlenmiş, 55 kişi yakalanmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında 21 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Çeteye yönelik soruşturmada yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış, 24 şüpheli daha tespit edilmişti. Bu kişilere yönelik 20 Haziran'da gerçekleştirilen 4'üncü dalga operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri bugün sona erdi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.