550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
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550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda, hesaplarında 4 milyar 685 milyon TL'lik hareketlilik bulunan 33 şüphelinin yakaladığını, 13'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; hesaplarında 4 milyar 685 milyon TL'lik hareketlilik bulunan 33 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

5 VİLLA, 22 LÜKS ARAÇ VE 21 ARAZİYE EL KONULDU

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. 558 banka ve kripto hesabı bloke edildi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerinde; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

Söz konusu operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

" İstanbul'da Yasa Dışı Bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık.

  • 13'ü tutuklandı.
  • 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 550 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
  • Şüphelilerin; Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları,
  • Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.
  • 558 adet banka ve kripto hesabı bloke edildi.
  • MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 Milyon TL değerinde; 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet ve 21 adet araziye el konuldu.

550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

Operasyonlar sonucu;

4 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.

Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Mehmet Şimşek böyle balıkların peşine düşmesi lazım Düşmiş küçük esnafların peşine Esnaf zaten bitmiş 100 yılın en Kötü ekonomisini yaşıyoruz Bide milletin sırtından inmeyen şimşek var İlk seçimde kurtuluruz inşallah tek çarede YRP yoksa değişen bişey olmaz demedi demeyin

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