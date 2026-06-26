İstanbul'da vatandaşlar alanlara kurulan ekranların karşısında A Milli Futbol Takımı'nı destekledi

İstanbul'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için bazı alanlarda bir araya gelerek maç izledi.

Ay-yıldızlı formalarını giyenler, ellerinde Türk bayraklarıyla alanlarda belediyelerin kurduğu dev ekranların karşısında takımlarını destekledi.

Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanlara gelenlere Türk bayrağı dağıtıldı.

Fatih Belediyesi İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı'nda kurduğu dev ekranda milli maçın heyecanını vatandaşlara yaşattı.

Maçı izlemeye gelenlere kırmızı tişört ve bayrak hediye edildi.

İlk iki maça göre katılımın az olduğu görülürken alanda vatandaşlar atılan goller karşısında büyük coşku yaşadı. Tarihi ortamda milli heyecanı yaşayanların arasında gençlerin ve çocukların yoğunlukta olduğu görüldü.

Üsküdar Belediyesinin sahilde hazırladığı platformda da vatandaşlar milli takımı destekledi. Vatandaşlara çeşitli ikramların yapıldığı meydana gelenlere Türk bayrağı dağıtıldı.