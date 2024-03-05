İstanbul'da İsrail casusları gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a ilettiği belirlenen 7 şüphelinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla gözaltına alınmasına ilişkin, "Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen "Köstebek-2 Operasyonu"nda 7 zanlının yakalandığını anımsattı.

"Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete, çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."